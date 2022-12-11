2022年11月30日上午10点，随着最后一方混凝土浇筑，浙江省交通集团杭绍甬高速杭绍段项目曹娥江特大桥顺利实现合龙，标志着该桥的主桥部分已完成。杭绍甬高速杭绍段项目总长52.81公里，是浙江省推进“四大建设”的重点项目和浙江省智慧高速公路建设的标志性工程，也是浙江省目前交通工程建设单体投资最大的PPP（公共私营合作制）项目。曹娥江特大桥是项目中唯一一座跨江特大桥，全长1356米，由通航孔桥（主桥）和东西侧非通航引桥部分组成，大桥通航孔桥采用波形钢腹板箱梁，其结构新颖、自重轻、跨度大，主跨跨径为188米，是目前国内跨径最大的波形钢腹板桥梁。

曹娥江特大桥全桥分为146个节段，悬臂箱梁采用8套异步挂篮同时施工。从安全、质量及工期各方面综合考虑，浙交建设杭绍甬指挥部联合项目部多次邀请桥梁专家召开专题会议，对大桥的精准施工、安全操作、智慧系统等各方面难题一一突破。各参建单位在严格落实防疫措施的前提下，经过435个日夜的坚守奋战，最终安全高效地实现了桥梁工程的顺利合龙。

杭绍甬高速杭绍段项目工作人员介绍：“由于曹娥江特大桥独特的钢混结构且跨度大，大桥合龙需根据合龙时的温度、配重量进行确定。所以测量人员每隔2小时，对邻近合龙段已完成梁段的标高进行全面观测，结合合龙过程理论数据，最终确定合理配重量及合龙段的低温浇筑时间。此外，我们通过加大施工力量投入，将流水作业改为平行作业，合理调整合龙段施工顺序，最终确保了曹娥江特大桥主桥高质量按时合龙。”

今年以来，浙交建设杭绍甬指挥部严格按照浙江省交通集团部署，坚持党建引领，以智慧党建“同心圆”为载体，充分凝聚各参建单位力量，全面推动项目建设提质提效。截至目前，项目今年完成投资103.28亿元，累计完成投资238.4亿元，形象进度达81.1%，计划于2023年建成。

作为浙江省智慧交通率先推进项目，杭绍甬高速杭绍段项目的建设对于更好地服务长江经济带国家战略，完善国家和区域高速公路网络，推动浙江省大湾区、大通道建设，打造“智能、快速、绿色、安全”的智慧高速公路，培育综合交通产业，缓解杭甬高速公路交通压力，促进区域社会经济发展均具有重要的意义。

数据来源：浙江省交通集团浙交建设

(责编：孙红丽、陈键)

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