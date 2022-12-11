作为目前我国在建的最大水利工程——引江济淮工程，在经历了5年的施工建设后，主体工程即将于今年年底实现试通水试通航。

引江济淮工程的输水线路沟通长江和淮河两大水系，目前，建设者们正加班加点进行工程的各项收尾工作，为实现长江、淮河成功“牵手”全力冲刺。

引江济淮工程沿线建设有八大枢纽，蜀山泵站枢纽工程建设规模位居八大枢纽之首，整个工程由蜀山泵站、船闸及泄水闸等主要建筑物组成。

蜀山泵站共8台机组，总装机容量60000千瓦，长江水将在这里被抬升12.7米，再翻越江淮分水岭，经瓦埠湖、东淝河自流到淮河。

距离泵站不远的地方就是蜀山船闸。如果说泵站的作用是将江水提升，那么船闸的作用相当于是给过往船只安装一部电梯，让它们在水位高差12.7米的时候依然能够顺利通行。目前，船闸部分在进行有水调试前的最后一道准备工序。

引江济淮工程以城乡供水和发展江淮航运为主要任务，兼顾农业灌溉补水和改善巢湖及淮河水生态环境、排涝等功能，是跨流域、跨省的重大战略性水资源配置和综合利用工程。

记者：曹力

报道员：孙一蕾、龚正、孔解元、金前进

(责编：孙红丽、陈键)

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