人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

长江淮河“牵手”在即 引江济淮主体工程今年底将试通水试通航

2022年12月11日08:41 | 来源：新华社
小字号

作为目前我国在建的最大水利工程——引江济淮工程，在经历了5年的施工建设后，主体工程即将于今年年底实现试通水试通航。

引江济淮工程的输水线路沟通长江和淮河两大水系，目前，建设者们正加班加点进行工程的各项收尾工作，为实现长江、淮河成功“牵手”全力冲刺。

引江济淮工程沿线建设有八大枢纽，蜀山泵站枢纽工程建设规模位居八大枢纽之首，整个工程由蜀山泵站、船闸及泄水闸等主要建筑物组成。

蜀山泵站共8台机组，总装机容量60000千瓦，长江水将在这里被抬升12.7米，再翻越江淮分水岭，经瓦埠湖、东淝河自流到淮河。

距离泵站不远的地方就是蜀山船闸。如果说泵站的作用是将江水提升，那么船闸的作用相当于是给过往船只安装一部电梯，让它们在水位高差12.7米的时候依然能够顺利通行。目前，船闸部分在进行有水调试前的最后一道准备工序。

引江济淮工程以城乡供水和发展江淮航运为主要任务，兼顾农业灌溉补水和改善巢湖及淮河水生态环境、排涝等功能，是跨流域、跨省的重大战略性水资源配置和综合利用工程。

记者：曹力

报道员：孙一蕾、龚正、孔解元、金前进

(责编：孙红丽、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：上证50股指期权将于12月19日挂牌交易
　　人民网北京12月10日电 （黄盛）据证监会消息，证监会近日同意中国金融期货交易所开展上证50股指期权交易，相关合约正式挂牌交易时间为2022年12月19日。 据悉，股指期权是资本市场的风险管理工具，是多层次资本市场的重要组成部分。…
公路、航道、船闸防疫检查点，全面取消！
　　人民网北京12月10日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，为认真落实国务院联防联控机制综合组《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》要求，优化交通物流疫情防控措施，科学精准做好交通物流保通保畅工作，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于落实国务院联防联控机制十条优化措施 科学精准做好交通物流保通保畅工作的通知》，具体内容如下： 优化防疫通行管控措施 全面取消各地设立的公路、航道、船闸防疫检查点，不再查验货车司乘人员、船舶船员的核酸检测阴性证明和健康码。 全面取消货运车辆闭环管理要求，各地不得随意层层加码，限制货运车辆跨区域通行。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部