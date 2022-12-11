人民网“领导留言板”网友留言截图。点击图片查看留言详情

人民网北京12月11日电 （记者余璐）共抓大保护，不搞大开发，如何更大力度推进长江生态环境保护修复？近日，有网友在人民网“领导留言板”留言表示，长江母亲河的健康应该包括清洁的空气、干净的水、安全的土壤、优美的环境、良好的生物多样性等方面。为此，应围绕“五新”新定位和“三主”新使命，以压倒性的工作态势部署推进长江大保护，大力推动省域全境高质量发展。

人民网网友从三个方面提出了建议，一是推动生态环境治理体系和治理能力现代化。二是强化山水林田湖草沙系统治理。三是加强生物多样性保护，落实好长江禁渔，积极推进生物多样性迁地保护。

为此，生态环境部回复留言表示，近年来，生态环境部会同有关部门和沿江省市，全力打好长江保护修复攻坚战。

一是关于推动生态环境治理体系和治理能力现代化。生态环境部会同国家发展改革委推动实施“长江经济带水质自动监测能力建设项目”，在长江经济带新建或升级改造695个水质自动监测站，开展水质监测质控和应急平台（一期）建设。截至2022年8月，在长江经济带共布设1720个国控断面，基本实现对长江干支流、重要水体省市界、地级及以上城市、重要水功能区的“四个全覆盖”。

“下一步，生态环境部将按照《推动长江经济带发展领导小组办公室关于建立长江流域信息共享机制的通知》要求，做好长江流域生态环境等信息共享工作，推动实现水质提升信息化、智慧化、精准化。持续开展水生生物、水生境、水环境和水资源的调查监测，推进长江水生态监测网络建设。”生态环境部回复称。

二是关于强化山水林田湖草沙系统治理。生态环境部始终坚持综合治理、系统治理、源头治理，积极配合推动长江经济带领导小组办公室推进“4+1”工程相关任务，持续开展长江入河排污口排查整治、饮用水水源地保护、“三磷”治理、工业园区水污染整治、城市黑臭水体治理等专项行动，强化船舶港口码头污染防治，取得积极成效。

“下一步，将贯彻落实《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》，持续深化水环境综合治理，重点做好巩固提升饮用水安全保障水平、深入推进城镇污水垃圾处理、深入实施工业污染源治理、深入推进农业绿色发展和农村污染治理、强化船舶与港口污染防治、深入推进长江入河排污口整治、加强磷污染综合治理、推进锰污染综合治理、加强涉镉涉铊涉锑等重金属污染防治、深入推进尾矿库污染治理、加强塑料污染治理、稳步推进地下水污染防治等12项任务。”生态环境部回复称。

三是关于落实好长江禁渔相关工作。生态环境部表示，将进一步加强长江水生生物多样性保护，建立健全长江流域水生态考核机制，支持相关部门开展长江禁渔和物种保护成效评估。从保护水生态环境、维持生态系统平衡出发，有序开展自然水域的生态捕捞工作，推动解决“捕什么、捕多少、怎么捕”等问题。同时，充分体现生态捕捞的公益性，鼓励相关收益用于生态环境保护。

(责编：孙红丽、高雷)

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