人民网“领导留言板”网友留言截图。点击图片查看留言详情

人民网北京12月11日电 （记者余璐）“十四五”时期，如何加强生物多样性保护，建设人与自然和谐共生的美丽中国？近日，有网友在人民网“领导留言板”建议，要加强保护区生物多样性保护，完善自然保护地体系，坚持绿色发展、持续利用。践行“绿水青山就是金山银山”理念，将生物多样性作为可持续发展的基础、目标和手段，科学、合理和可持续利用生物资源，给自然生态留下休养生息的时间和空间，推动生产和生活方式的绿色转型和升级，从保护自然中寻找发展机遇，实现生物多样性保护和经济高质量发展双赢。

对此，生态环境部回复留言表示，生物多样性关系人类福址，是人类赖以生存与发展的重要基础。我国一贯高度重视生物多样性保护，党的十八大以来，我国坚持生态优先、绿色发展，生态环境保护法律体系日臻完善、监管机制不断加强、基础能力大幅提升，生物多样性治理新格局基本形成，生物多样性保护进入新的历史时期。

“我国不断推进自然保护地建设。自1956年建立第一个自然保护区以来，截至目前，中国已建立各级各类自然保护地近万处，约占陆域国土面积的18%，为保护栖息地、改善生态环境质量和维护国家生态安全奠定了基础。我国通过构建科学合理的自然保护地体系，有效保护了91%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物物种。”生态环境部回复留言称，生态环境部联合多部门连续多年组织开展“绿盾”自然保护地监督检查专项行动，督促处理整改一大批问题，显著改善自然保护地生态环境质量，切实守护野生动物栖息地。

生态环境部表示，“十四五”时期，将是我国自然保护地实现从速度规模型向质量效益型转变的关键期，生态环境部将立足生态环境监管职能，持续开展“绿盾”自然保护地强化监督，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，着力推动经济社会发展和生态环境保护协同共进，建设人与自然和谐共生的美丽中国。

(责编：孙红丽、高雷)

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