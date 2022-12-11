人民网“领导留言板”网友留言截图。点击图片查看留言详情

人民网北京12月11日电 （记者余璐）如何做好青少年的教育宣传，让的“文明、绿色、环保”的种子在广大青少年心间生根发芽？近日，人民网网友在“领导留言板”留言表示，生态文明宣传教育做得好不好，“绿水青山就是金山银山”理念如何代代传，关键是做好青少年的教育宣传。除了学校和家长的教育引导，社会面上也应当开展一些更贴近他们的宣传形式。例如，可设置卡通公益宣传、环保游戏项目、公益性的课外环保辅导课等等，用寓教于乐，丰富的宣传教育手段实现“随风潜入夜，润物细无声”良好效果。

对此，生态环境部回复留言表示，近年来，生态环境部大力开展生态环境宣传教育工作，积极推动青少年生态文明教育，不断提升青少年生态文明意识，引领青少年积极践行绿色生活方式。

2021年，生态环境部与中央宣传部、中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联等六部门联合印发《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》，大力推动生态文明教育，动员包括青少年在内的各方力量积极参与美丽中国建设。

自2018年起，生态环境部与中央文明办连续5年联合开展“美丽中国，我是行动者”主题实践系列活动，评选十佳公众参与案例、最美生态环境志愿者等，引导社会公众从自我做起，积极参与生态环境保护。开展环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作，组织青年学生参观，提高青少年生态环境保护意识和素养。

生态环境部宣教中心开展全国自然学校能力建设项目，借助环保知识讲解、亲近自然等自然教育活动，面向青少年深入广泛传播生态文明理念。自2014年起至今，生态环境部宣教中心共举办20余场自然教育专题培训交流活动，培训自然教育骨干近3000人次。会同中国儿童中心发起“儿童友好 环境友好”全国少年儿童生态文明教育计划，并基于生态园区开展生态文明教育主题活动，探索以生态文明教育为载体的家校社协同育人模式，推动中国儿童生态环境宣传教育示范基地工作向全国辐射。

中华环保基金会设立“特普爱海岸卫士基金”，组织3026名高校大学生为来自65所小学的3272名小学生进行一对一线上海洋生态环境保护课程辅导。持续10余年在全国近百个城市开展“环保嘉年华”青少年宣教活动，倡导“小手拉大手”，以寓教于乐的方式向青少年及其家长宣传生态文明理念，活动累计参与人数超百万。依托蚂蚁森林公益活动网络平台，开展“神奇物种”项目，通过每天在线上更新中国野生动物图文信息，同时发动青少年群体录制物种保护科普音频，普及生物多样性保护知识。截至2022年8月，项目累计上线400余个中国珍稀野生动物，累计阅读量1.37亿。

中国环境报社开展“绿色离校·绿色感恩”项目，通过形式多样的绿色回收活动，倡议毕业生在离校时以实际行动为社会创造价值，培养在校学生“绿色感恩”理念。截至2022年，活动累计参与高校、中学超过1000所，引导学生数量超百万。中国环境出版集团《环境教育》杂志开设“校园”栏目，刊登各地中小学开展生态文明教育的实践经验和理论研究文章，设立“小记者园地”专栏，刊发全国各地“绿色小记者”撰写的文章，以此提升中小学生的生态环境意识。

“下一步，生态环境部将积极探索创新方式方法，进一步加强青少年生态文明宣传教育，用好用足新媒体平台及各方面社会资源，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样、贴近群众的社会宣传活动，引导青少年自觉履行生态环境保护责任，主动践行绿色生活方式。”生态环境部回复说。

(责编：孙红丽、高雷)

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