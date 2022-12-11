新华社杭州12月11日电（记者林光耀 郭雨祺）随着数字技术的发展，数字化产品和平台走进生产生活，也让生产生活变得更加智能。12月11日，主题为“数字贸易 商通全球”的首届全球数字贸易博览会在浙江杭州开幕，来自境内外的800余家数字贸易头部企业参与，共话数字贸易全产业链发展。

刹车、踩离合、给油起步，没有发动机的轰鸣，但是两边景色随着车辆的前进不断倒退，在浙江海港集团的展位一角，一台远程驾驶的“集装箱卡车”引起了参展观众的关注。

这是宁波舟山港智慧港口仿真测试系统的智能驾驶舱，除了可高效模拟港口实际作业场景，进行综合模拟演练之外，该驾驶舱同时也用于自动驾驶功能测试和远程监管与远程驾驶。

“随着无人驾驶技术的推广，码头上将出现越来越多的无人驾驶卡车，而5G远程驾驶舱可以实现一人监管多车，在发生故障和复杂情况的时候第一时间通过远程操控解决问题。”研发企业负责人介绍。

参展观众在体验天然气管道网光纤震动预警系统。（受访者供图）

数字技术和工业结合，碰撞出生产运营新的可能。在浙能集团展台，一块特殊的地板引发了记者的关注。用力踩下时，地板前方的屏幕上，平稳的电波出现了波动。

这模拟的是天然气管道网光纤震动预警系统。展台工作人员郑哲欧介绍，当管道周边出现由于机械作业或是自然灾害等情况带来的不明原因扰动时，这套预警系统能够及时感知并实现智能预警，同时提示出现扰动的具体位置，运营企业可以及时派无人机探查或是人工前往处理，防止管道的外破事故发生。

“预警系统的建立，大大提升天然气管网的安全性。”郑哲欧说。

图为参展观众在体验VR购物。新华社记者林光耀摄

从生产到生活，数字化平台、数字技术正创造出新场景、新应用，丰富每一名消费者的生活。在阿里巴巴展区，穿戴上VR设备，参观者随即进入3D世界，体验逛街购物、户外露营，甚至可以参加一场新品发布会。在3D场景里，消费者能通过AR投射预览商品摆放在真实场景里的效果，全角度查看商品细节；点击按钮进入“任意门”，可抵达森林海滩等场景。

“3D购物将逐渐成为未来电商发展的一种趋势，我们也会利用3D、XR技术不断革新购物消费体验。”相关工作人员表示。

而在浙江展区的全球二维码迁移计划展台，一串印在商品包装上的二维码引起了记者的注意。拿出手机轻扫，浙江省重要产品统一编码管理平台页面自动跳转。

在这个页面上，产品信息一目了然，不但能查看产品批次、生产日期、保质期等基本信息，还能查阅该批次产品的出厂检验报告和不同批次的抽检结果，甚至可以在“阳光工厂”标签下查看到生产企业重点位置的实时监控，监督企业安全卫生生产。如有任何疑问，消费者可随时点击页面右侧的咨询投诉按钮进行反馈。

图为工作人员向参展观众介绍智慧体育系统心率监测功能。新华社记者林光耀摄

数字接轨生活，也让许多传统的场景展现出全新的样貌。在智慧教育展台，记者体验了AI智慧体育系统。戴上智能手环，实时心率、运动步数等数据便“跃然屏上”，屏幕上的数字和曲线随运动强度变化不断跳动。浙江讯飞智能科技有限公司副总经理刘浩介绍，通过这个智慧体育系统，教师手拿一台平板电脑就能实时掌握全班学生运动状态，更有利于了解学生个性化的运动水平和身体素质，从而实现体育因材施教。

“当某个学生的心率出现异常时，系统还会触发警报，以便老师及时干预，关注到每个学生的运动状态。系统为学校管理、教学改进提供了依据，助力体育大数据精准教学。”刘浩介绍说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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