四川盆地页岩气勘探发现规模增储新层系
资源量近万亿立方米
2022年12月12日07:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报成都12月11日电 （记者王明峰）12月11日，记者从中国石油西南油气田分公司获悉：中国石油西南油气田部署在重庆市梁平区的大页1H井测试获日产页岩气32.06万立方米，发现四川盆地页岩气规模增储新层系，这是我国首次在二叠系吴家坪组页岩气获得高产工业气流。
中国石油西南油气田地质勘探首席专家杨跃明表示，在四川盆地的大页1H井获得高产工业气流，是四川盆地页岩气勘探在新区新领域新层系获得的重大发现，它进一步拓展了四川盆地海相页岩气勘探的领域，整体的勘探面积将大大拓展，二叠系吴家坪组在盆地内的资源量超过6万亿立方米，该层段在整个川东地区可供勘探的5000米以浅的面积超过2800平方公里，4500米以浅的面积超过1400平方公里。实钻证实，大页1H井获高产的层系页岩储层横向连续稳定分布、品质优、含气性好，有利勘探区面积2885平方公里，估算资源量近万亿立方米。
《 人民日报 》（ 2022年12月12日 04 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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