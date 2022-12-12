人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

四川盆地页岩气勘探发现规模增储新层系

资源量近万亿立方米

2022年12月12日07:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报成都12月11日电  （记者王明峰）12月11日，记者从中国石油西南油气田分公司获悉：中国石油西南油气田部署在重庆市梁平区的大页1H井测试获日产页岩气32.06万立方米，发现四川盆地页岩气规模增储新层系，这是我国首次在二叠系吴家坪组页岩气获得高产工业气流。

　　中国石油西南油气田地质勘探首席专家杨跃明表示，在四川盆地的大页1H井获得高产工业气流，是四川盆地页岩气勘探在新区新领域新层系获得的重大发现，它进一步拓展了四川盆地海相页岩气勘探的领域，整体的勘探面积将大大拓展，二叠系吴家坪组在盆地内的资源量超过6万亿立方米，该层段在整个川东地区可供勘探的5000米以浅的面积超过2800平方公里，4500米以浅的面积超过1400平方公里。实钻证实，大页1H井获高产的层系页岩储层横向连续稳定分布、品质优、含气性好，有利勘探区面积2885平方公里，估算资源量近万亿立方米。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月12日 04 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：完善创新合作长效机制 孵化更多中欧能源务实成果
　　人民网北京12月11日电 （记者杜燕飞）近日，由电力规划设计总院和中国欧盟商会联合主办的第二届中欧能源技术创新合作论坛上，参会嘉宾表示，中欧能源领域技术创新合作取得了积极成效，未来要继续完善创新合作的长效工作机制，孵化更多务实成果。 国家能源局副局长任京东表示，中欧能源技术创新合作平台，是双方携手打造的专注于技术创新的能源合作机制，自2020年机制建立以来，双方共同努力开展了一系列富有成效的工作，切实有效地推动了中欧能源领域技术创新合作提质升级、开花结果。…
市场监管总局发文规范涉疫物资网络交易秩序 坚决杜绝发“疫情财”
　　人民网北京12月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，10日，市场监管总局发布了关于规范涉疫物资网络交易秩序的工作提示，要求互联网平台企业严格按照市场监督管理法律法规要求，严格落实“八个责任”，确保依法合规经营。 市场监管总局相关负责人表示，发布关于规范涉疫物资网络交易秩序的工作提示，是为了维护防疫药品、口罩、抗原检测试剂等防疫用品和粮食、蔬菜、肉蛋奶、速冻食品等生活物资网络交易秩序，助力优化落实新冠肺炎疫情防控措施，防范和制止网络交易不当行为。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部