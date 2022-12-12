本报记者 王斌来 蒋云龙 常碧罗

“叮咚！”线上订单来了，重庆百货大楼股份有限公司下属的一家超市门店开始运转，拣货、核对、呼叫配送员……不多时，这批生鲜和日用品已送到顾客家门口。借助数字消费等新型销售服务模式，今年1—11月，重庆百货大楼股份有限公司线上销售额同比增长63%。

近年来，重庆着力推动各大商城和门店汇聚起云端消费商圈，助力国际消费中心城市建设。在重庆商贸服务业中心城区渝中区，新兴科技在商贸领域的应用更加广泛，数字消费品类日趋多元，云端消费活力持续释放。“我们要不断努力，精益求精干业务，想方设法满足群众日益增长的消费需求。”重庆百货员工王宁说。

一大早，打开电脑，经营着一家母婴用品店的张文芬发现订单又增加了不少。两年前刚开业时，月销售额只有5万元左右，“现在，借助公司引入的云端服务系统，门店实现线上线下一体化运营，月销售额上升到30万元。”数倍的增长量，得益于重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司打造的云端服务系统，这套系统为跨境产业链下的母婴用品门店数字化转型降低了门槛。

党的二十大报告提出，构建优质高效的服务业新体系，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。渝中区融合线上线下消费服务，持续发展数字消费新业态。今年前三季度，渝中区限上商贸企业实现网络零售额65.5亿元，同比增长10%。

作为老牌线下零售商，重庆百货大楼股份有限公司线上销售额增长的背后，是新型销售模式的建构。聚焦数字消费，重庆百货搭建了多个线上销售平台。“从传统的客流入店，到现在的送货上门，顾客动动手指就能买到生鲜食品。线上线下价格拉通，有时叠加消费券，线上优惠力度更大。”重庆百货超市事业部新业务总监张帆说。

2020年以来，渝中区政府面向市民发放约1000万元电子惠民消费券，举办电商节、咖啡节等系列节会促销活动，直接撬动零售消费约7000万元。

指尖轻触屏幕，新款车型、试驾预约、充电站地图等内容跃然眼前……今年前8个月，重庆蔚锐汽车销售服务有限公司新能源汽车销量同比增长四成。“便捷的云端服务和虚拟体验，能够激发潜在顾客的消费热情，进一步带动门店消费。”蔚锐公司重庆区域负责人秦峰告诉记者。

“渝中区发挥商贸大区优势，除推动传统商贸企业‘上云上平台’外，还将围绕虚拟现实、健康医疗、品质商业等领域开发数字化应用，丰富数字视听体验等消费服务内容，加大智能终端产品供给，支持智能家居、智能网联汽车等新型产品研发应用，不断培育壮大数字消费新业态。”渝中区委书记赵世庆表示。

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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