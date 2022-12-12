辽宁红沿河核电站核能供暖示范项目正式投运。该项目是东北地区首个核能供暖项目，规划供热面积24.24万平方米，惠及当地近两万居民。

刘佳华 王 华摄影报道

习近平总书记指出，能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。党的十八大以来，我国深入推进能源革命，煤炭供给保障能力增强、原油产量连续3年增产、天然气产量连续5年增产超百亿立方米、清洁能源装机占比持续提升，多轮驱动的能源供应体系基本建成，能源自给率始终保持在80%以上。

当下，我国北方地区已全面进入供暖季，能源行业牢牢守住民生用能底线，持续释放煤炭先进产能，全力推动油气增储上产，着力稳定能源价格，做实做细保暖保供工作，为保障能源安全稳定供应、确保群众温暖过冬奠定坚实基础。

（本报记者 丁怡婷）

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 12 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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