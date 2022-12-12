本报记者 姚雪青

兴化垛田水系纵横（无人机照片）。

周社根摄（人民视觉）

兴化水乡风光。

兴化市水利局供图

传统垛田浇灌需要多人协作。图为兴化农户在垛田上翻水接力。

宋怀兵摄（人民视觉）

兴化利用垛田发展观光旅游，当地越来越多的农户吃上了垛田旅游饭。图为游客在兴化千垛景区游玩。

周社根摄（人民视觉）

兴化垛田演变示意图

信息来源：兴化市水利局 张芳曼制图

兴化垛田灌排工程体系分布在江苏兴化湖荡区，是高地旱田灌排工程体系。历史上垒土成垛形成的垛田，发展出有着配套的圩堤、灌排渠道、水闸等复合灌排工程体系和独特灌溉方式的灌溉工程系统。目前它仍在发挥灌溉排水、防洪抗旱排涝、生态农业、景观旅游等效益。

兴化垛田灌排工程体系灌溉总面积52.88平方千米，10月6日，入选2022年度（第九批）世界灌溉工程遗产名录。

船行秋风中，就像划入满目风景里。水路两边，垛田一片绿意：高大舒展的是龙香芋茎叶，低矮整齐的是兴化香葱。

这里是江苏省兴化市垛田街道高家荡村。村里只有水路，田间劳作无舟不行，家家有船、户户荡桨。因兴化地处苏中里下河腹地，地势低洼，先民们在湖荡沼泽间积土成丘，垒土为垛，以垛为田，发展出一种独特的土地利用方式，因圪垛形如小岛，称为“垛田”。

历 史

经历多个时期发展演变

兴化垛田申遗专家组成员、兴化市水利局原局长刘文凤介绍，兴化垛田的形成，与里下河地区经历的海湾—潟湖—湖沼—水网平原的变化有密切关系。

里下河地区平均海拔仅1.5米，是江苏海拔最低的地方，被称为“锅底洼”。5000多年前，里下河地区为东海海滨。约3000年前，海岸线东移，里下河地区水位下降。唐宋时期，当地人在此筑堤，挡潮御卤，海湾变潟湖。金明昌五年（公元1194年）黄河夺淮，里下河地区成为黄淮蓄滞洪区，潟湖后来又演变成沼泽和平原。

“兴化垛田的形成始于唐代，形成规模于明清。”刘文凤说，唐代先民在潟湖上以木作架，将木架浮于水上，铺上泥土及水生植物，称为“浮田”。“浮田”随水面起伏，不易被淹。明清时期，兴化地区人口快速增长，为向水要地，当地人枯水季节在沼泽湖滩上开河造田，垒土筑垛，垛上种植，大则几亩、小则几分。

历史上的垛田地势很高，远高于当地平均地势，远远望去，像从水里冒出来的一个个小岛，高的高出水面四五米，低的也有两三米。这样面对洪水时，当地人就可高“垛”无忧了。高高的垛田除了顶上的平面，四周坡面也可以栽种作物，故称之为“四面环水、五面种植”。

新中国成立后，在各级政府大力整治下，洪泽湖、高邮湖、淮河日趋安宁，兴化水灾显著减少，垛田的防洪功能不断弱化。上世纪六七十年代，农户们为了扩大耕地面积对垛田“放岸”：将高垛挖低，挖的土将小沟填平，相邻两三个垛子连成一片，或者向四面水中扩展。

戽 水

富有特色的灌溉作业

自家垛田边，高家荡村村民杨怀寿和妻子顾巧英正在给6亩地上的香葱浇水灌溉。

顾巧英向记者展示了垛田的传统灌溉方式——戽（hù）水。戽水使用的“戽水瓢”的瓢柄有约两米。“这种戽水瓢是垛田特有的工具，轻巧实用。”顾巧英将长长的戽水瓢伸到内河中舀满了水，手臂在空中划过一道弧线，水就均匀洒在近处田里的小葱上了。

垛田戽水有三个要诀：“远”“洒”“匀”。远，由于垛田高且宽，水要浇得远；洒，蔬菜尤其是刚长出来的苗芽和刚栽下去的苗秧娇嫩，水要像雨点那样轻洒垛面；匀，根据苗情、墒情（土壤湿度情况）和气候，决定浇水多少，同一块土地、同一类作物每次戽水的量要基本均匀。

“过去垛田有四五米高，戽水瓢够不到那么高，给农作物浇水需要三四人协作。”杨怀寿介绍，“放岸”之前，戽水像修盘山公路那样，在垛田上修筑一圈圈小径，每隔一米高挖一个水洞，用来提水和存水，农户像接力似的，一级一级向上翻水，最多要三四级。

现在，垛田没那么高了，浇灌也更便利了。杨怀寿站在船上，开启高压水泵，发动机“突突突”运转起来。“水泵最远可以浇15米。”杨怀寿说，小葱每两天要浇一次水，这个办法对较大面积的垛田来说更省时省力。

由于垛田互相分割，无法大规模机械化作业，至今依然保留许多传统的耕作方式。“每一茬结束后要用耙子松土，叫作劚（zhǔ）岸；春季农闲时，将底泥捞起来布到垛面增肥，叫作罱（lǎn）泥；夏天用水草或者草泥混合物修补垛面，同样可以增肥。”杨怀寿告诉记者，这样的垛田只需再补充有机肥即可，一般不使用化肥。

兴化市农业农村局社会服务中心副主任孙伟介绍，垛田四面环水、高低不一、形状各异，流水带来的干湿交替适宜蔬菜生长，加上湖荡沼泽泥土中富含有机质及钙、铁、锰等元素，农产品种类多、品质好、无污染。

垛上种植蔬菜、垛下养殖鱼虾，香葱、龙香芋、荷藕、大闸蟹、大青虾……目前全市共有5个农产品获有机农产品证书、10个农产品被认证为国家地理标志产品或注册地理标志商标，85个农产品获绿色食品证书。

记者了解到，兴化每亩垛田每年生长3茬蔬菜，垛田蔬菜年总产量49.2万吨，总产值12.6亿元。香葱等鲜活蔬菜的脱水加工已派生出61家蔬菜脱水加工企业，带动2.6万人就业，年销售额42亿元。

风 景

农户吃上垛田旅游饭

“河有万湾多碧水，田无一垛不黄花”。兴化市千垛镇东旺村，每年春季，大片大片金黄的菜花盛开于垛田之上，蓝天、白云、碧水和黄花，织就了现代乡村美景，吸引大批游客前来。

没有想到的是，秋日的东旺村同样美不胜收——黄的、粉的、橘的菊花，绽放在块块垛田上，像打翻了的调色盘。

“黄色、粉色的是地被菊，橘色、藤黄色的是万寿菊……这些都是今年试种的新品种。”67岁的村民魏增寿，正戴着草帽、划着小船，穿梭在千垛景区大片花海中，负责菊花的种植和管护。

千垛镇党政办副主任沈永干告诉记者，东旺村农业以种油菜花、收油菜籽为主，本村种植面积有4500亩，加上镇里附近几个村，油菜花种植规模约万亩。

“2000年，一位摄影师将这里垛田油菜花的照片发到网上，引起广泛关注，政府部门开始发展观光农业，2009年举办首届菜花节。”沈永干介绍，至此，油菜花从普通垛田农作物被挖掘出了观赏价值。

千垛旅游发展有限公司负责人晏中和介绍，油菜花的花期一般只有20多天，为了延伸垛田旅游时长，当地精心选育了早熟、中熟、晚熟三个品种的油菜花，目前花期已变为3月到4月下旬，多出来的10多天旅游增收600万元。

从2010年开始，景区开始探索“两季观赏”。“我们尝试过决明子、向日葵、薰衣草，要么种植成本高，要么与垛田风貌不匹配，直到2014年，选定了菊花作为秋季观赏植物，举办了秋季品蟹赏菊旅游节。”晏中和介绍，围绕菊花种植品种，景区连续多年尝试，打造“五彩垛田”。

“我家里种植5亩油菜和芋头，2017年起又流转了10亩地种植油菜和菊花。”魏增寿说，每年每亩有800元种植补助费，旅游旺季到景区做船工、当保洁员，加上油菜籽和芋头收入，夫妻俩年收入5万多元。千垛镇8.23万人口中约有1/10吃上了垛田旅游饭——除了在景区工作的500多人之外，更多村民开起了民宿、农家乐，带货土特产、文创产品，从事运输和后勤保障。去年，东旺村人均年收入达到2.55万元。

在千垛油菜花海带动下，兴化“种风景、富农民”，新发展水上森林、徐马荒湿地等垛田景区，串成四季有景的水上旅游风景带。2021年，全市接待游客112.9万人次，实现旅游收入约8.64亿元。

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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