兴化水乡的独特魅力
“兴化垛田灌排工程体系，是分布在湖荡区的独特的高地旱田灌排体系。”南京农业大学人文与社会发展学院院长、农业农村部传统农业遗产重点实验室副主任卢勇教授介绍。
垛田在水利上有何特点
垛田在水利上的特点主要体现在灌溉，卢勇介绍，垛田四周的内河，既是灌溉的水渠又是交通的水巷，自古以来，菜农们用一把戽水瓢，沿着垛田一周浇灌作物。
值得一提的是，传统农业生产中，先民们将底泥捞起来布到垛面，既壅肥又保水，既疏浚河道还防止水土流失，使得垛田年年增高，垛面一直保持在最高洪水位以上，有效地防御了历史上频发的洪涝灾害。这也是垛田作为灌排工程的一大特点。
垛田与梯田有何联系
卢勇介绍，在我国，高地旱田的常见灌排工程是南方梯田，例如云南的元阳梯田、广西的龙胜梯田。但和兴化垛田分级翻水这种“小微灌溉模式”不同，梯田的共同特点是用山顶的原始森林作为“水库”来涵养水源，山有多高，水就有多高。有一句形象的话叫作“山顶戴帽子，山腰围带子，山脚穿裙子”——帽子就是山顶的原始森林，带子是山腰间一层层的梯田，裙子则是山脚下流苏一样的小溪流。
“不论是向山要地还是向水要田，两种灌溉方式都体现人与自然和谐共生的理念。”卢勇介绍，简单而言，梯田不能无限“向上生长”，顶部一定要保留原始森林；垛田之间灌溉用的内河，既可储水又可泄洪。
垛田与圩田有何区别
圩田也称“围田”，是我国先民改造低洼地、向水要地的造田方法，是一种筑堤挡水护田的土地利用方式。圩田的基本营造方法是：在浅水沼泽地带或河湖淤滩上围堤筑坝，把田围在中间，把水挡在堤外。圩内开沟渠，设涵闸，有排有灌。圩堤具备较强的生态功能和滞洪排涝灌溉功能，特别是水资源的灵活调配——水渠、内河与外围河湖构成一个完善水系网络。
在兴化，圩田与垛田既有区别又有联系。卢勇告诉记者，在历史上，垛田是高垛自排，但早在唐宋时期，捍海堤和范公堤就已有了“外圩内垛”的雏形。现在，水利建设将圩田和垛田有机结合——在一个个垛田的外围，修建了大圩，每个圩子规模万亩左右，同时配套圩口闸、排涝站。遇到洪涝灾害时，关闭圩口闸，启动排涝站，降低圩内水位，保证圩内垛田的正常生产。
卢勇说，新中国成立后，各级政府加固了里运河大堤、新筑了苏北灌溉总渠大堤，大大增强了里下河地区的防洪能力；同时，新建了江都翻水站和高港水利枢纽，实现了兴化遇旱引水、遇涝排水，不干不涸的状态。
在这样的背景下，垛田防洪的功能逐渐弱化，经过“放岸”，扩大了耕地面积、便利了农业生产。但变矮的垛田，面对短时间强降雨可能形成的内涝，怎么办？上世纪七八十年代，兴化连续十几年修建圩堤、新建圩口闸、排涝站，形成“第二级防洪排涝控制系统”，与垛田的第一级灌排系统互为补充，使低洼农田和村庄得到有效保护。
记者在高家荡村看到，将整个村子围在里面的大圩就像个大圆，守护着一个个垛田。圩堤高约四五米，顶宽4米左右，在村东西两头，各有一个圩口闸和排涝站。村民杨怀寿介绍，这是村里家家户户齐心合力建起来的，如果遇到洪涝灾害，圩堤能挡洪水，圩口闸关闸防止客水倒灌，排涝站便开机抽排圩内涝水，确保圩内的垛田保持正常水位，使圩内农业生产和生态环境不受影响。当外河洪水退去，村民再打开圩口闸，确保内外河相通、水系流动。
“现在，兴化垛田几乎没有洪水和内涝的风险了。”杨怀寿自豪地说。
《 人民日报 》（ 2022年12月12日 11 版）
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