江西省崇义上堡梯田
梯田生云间 丰收满家园（世界灌溉工程遗产）
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图①：秋末冬初，上堡梯田放水浸田，直至第二年插秧。
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图②：上堡梯田里，稻田鱼游来游去。
江西省崇义上堡梯田历史悠久，开发起源于先秦时期，兴起于秦汉时期，成熟于宋元时期，完善于明清时期，已经延续了2200多年。
“竹林能蓄水，水能润田地，田地可产粮。”上堡梯田充分体现了尊重自然、顺应自然的理念，山顶森林茂盛，涵养水源；溪水顺山而下，节省人力；梯田沿山体布置，保持水土。完善的灌排体系形成了山养林、林蓄水、水润田、田保土的良性循环。不久前，上堡梯田入选2022年度（第九批）世界灌溉工程遗产名录，这是上堡梯田继全球重要农业文化遗产后的第二个世界遗产称号。
走进江西省崇义县上堡乡，如同走进一幅多彩的油画：
首先映入眼帘的，是蓬勃的绿色，重峦叠嶂，望不到边，拐了不知道多少道弯，突然一转，闯入一片金色的海洋。那是一垄垄梯田稻浪起伏，随着山势直上云端，犹如登天的台阶，让人生出拾级而上的冲动。
秋风与艳阳，恰似大自然的绘笔，在远离城市的上堡梯田，画下了这幅人与自然和谐共生的美妙图景。
追 溯
延续2200多年的生态奇迹
上堡梯田分布在罗霄山脉南段诸广山脉之间，其核心区域位于上堡乡。上堡梯田的开发，最远可以追溯到先秦时期，先人依山建房、开山垦田，创造了延续2200多年的生态奇迹。
因山成形，因水而兴。水，是上堡梯田的灵魂。无论走到哪里，似乎都能看到溪水流淌，“上堡，上堡，高山顶上水淼淼。”上堡乡副乡长朱远金吟起了当地民谣。
可是，这梯田的水源在哪？
走进位于上堡乡水南村的上堡梯田核心景区，循着水声，我们一路向上，希望找到水的源头。然而不管如何登攀，也难以找到，徒留耳边的水声潺潺。朱远金走到一块梯田坡面，让我们细细察看，只见泥土中混杂着大小不一的石块，石质似砂岩质地。
朱远金介绍：“有一种看法认为，上堡梯田的山体是花岗岩材质，具有吸水储水的功能，山顶和山坡所截留的雨水，从山腰坡地渗出，形成了天然的地下输排水网络，为梯田提供不竭的水源。”
“客家先辈们尊崇自然法则，修建坡地配水系统，因此，纵使长时间干旱，上堡梯田的沟沟渠渠也难见干涸。”崇义县水利局局长卢鑫平介绍，修建梯田一般是就地取材，均为原始的建筑材料，主要为土壤、竹木、石块等。经过不断的扩建和修缮，现在上堡梯田已达到5万多亩的规模。
基于复杂地形所建设的上堡梯田，是较早的“山水林田湖草沙”生态系统的体现：“森林—水系—梯田—村落”山林农业生态体系，由森林子系统、水系子系统、梯田子系统和村落子系统组成，充分展示了森林的水源涵养功能、水系的灌溉功能、梯田的水土保持功能、村落的粮食生产功能。
传 承
植入现代科技的古老梯田
秋日清晨的上堡梯田，在金色的晨曦和鸟儿的合唱中醒来。此时，水南村村民张书湘已经在田里忙碌，左手把着稻秆，右手握着镰刀，一割一带，不一会儿，稻田里就蹚出来一条路。
“真是一位好把式！”我们赞叹不已。
“梯田依山而建，田块较小，坡度较大，很难进行机耕作业。除了犁田我们用上了小型的手扶式旋耕机外，其他耕作方式和古人相差无几。”张书湘介绍，梯田肥料以草木灰等农家肥为主，保证了梯田土壤的肥力。防治病虫尽量避免使用农药，往往采用灌水浸田、撒石灰等传统方法。“这样种出的稻子，每斤湿谷子可以卖到3元。”张书湘说。
而在另一个农人眼里，上堡梯田，还能具有更高的价值。
上堡乡竹溪村村委会门前的晾谷场上，赣州粞汇天下农业公司总经理陈俞亦正在察看晾晒的谷子，“烘干会影响谷子品质，人工晾晒时间需要超过72小时。”
学生物工程的陈俞亦，对于农业情有独钟，这些年一直在找一块最适合种植优质水稻的地方，最终将目光投向了上堡乡：这里的农田海拔在500—1000米，种出的水稻口感好，营养转化高。而且大量梯田周边都有山竹，负氧离子含量高，能够有效抵御病虫害。
“最重要的是，在这里，祖祖辈辈用传统农耕方式种植，保留了土壤的肥力，而且旱涝保收，光照极佳。”陈俞亦说。
在陈俞亦承包的梯田里，使用着有机肥、生物驱虫……他不仅仅继承了古人传统的耕作模式，也植入了自己对于现代农业科技的理解。比如除草，陈俞亦介绍，在自己的梯田里，对于生命力旺盛的稗草，他们会人工拔除，但是对于一些其他的杂草，则会刻意保留，让水稻和它们进行生存竞争，以提升水稻的生命力，“通过生态环境提升水稻自身的抗病害能力，这与古人的耕作智慧一脉相承。”
陈俞亦带着我们走到一块梯田里，抬直一棵被稻穗压弯了腰的水稻，比划一下，竟然齐人高。“这是我们从国家种质库引进和繁育的特殊品种，在上堡梯田种植成功，一只稻穗能产稻180粒，将来就是我们最好的产品。”他骄傲地说。
出 新
游客乐而忘返的田园美景
时代在发展，坚守了2200多年的农耕方式，也经历过阵痛。上世纪90年代，当地兴起外出务工风潮，崇义县不少梯田一度无人耕种和管护。
近几年，为彻底改变这一状况，做好梯田生态保护，恢复梯田自然景观，崇义县建立了生态保护补偿机制。一方面，采取“谁种粮食谁得补贴”的措施。另一方面，对核心区域梯田复耕农户给予奖励。
同时，崇义县委、县政府持续发力，推出了一系列措施，丰富上堡梯田的旅游内涵：对客家文化习俗、农业生态环境等“家底”展开摸底排查；组建梯田文化保护传承队伍，加大农耕文化宣传力度；创建摄影文化基地……
崇义县积极打造集乡村旅游观光园、现代农业产业园、农民美好家园于一体的客家梯田农业综合旅游示范区，创建以梯田为核心的生态旅游集聚区，并将上堡整训旧址、万丈山观光茶园等周边旅游资源整合建设，打造“春夏秋冬”景观带，引入“舞春牛”、相约过大年等民俗活动，增强旅游的体验性和互动性。
每到春耕的日子，欢快的器乐声中，一支由数十人组成的“舞春牛”队伍就会走进上堡梯田，来到村民家门前的晒谷场上跳起“春牛舞”，引来游客围观。崇义县挖掘、整理以“舞春牛”、田间山歌等为主的客家民俗文化资料，并推动“舞春牛”列为江西省非物质文化遗产，同时，恢复组建“舞春牛”民俗表演队伍，将其融入当地的旅游观光、互动体验项目。
登上景区高处观景台，俯瞰稻浪千重，处处皆景，到处都有游客拍照打卡。一旁摆摊的村民拿出一份糕点请我们品尝，“这是我们客家美食九层皮。靠这个手艺，我们每天可以挣到200多元。”
细细一问，这九层皮就如同这精耕细作的稻田一样，颇费功夫：高山梯田稻米经过选米、清洗、浸泡一晚后，再磨成米浆，通过韭菜、黄栀子、苋菜等天然植物上色，做成四色米浆，分9次层层蒸透贴合，滑嫩爽口。
尝美食，赏美景，享美事……如今的上堡梯田，正呈现出崭新的气象。在这里，春来水映蓝天，夏日嘉禾吐翠，秋至遍野金黄，冬天白雪皑皑，四时风光各不同；在这里，能够体验到丰富的客家民俗文化与古代农耕文明，戏曲歌舞、山歌民谣等表演让游客乐而忘返。
梯田生云间，丰收满家园。今年国庆黄金周，上堡梯田景区接待游客11.4万人次，实现旅游综合收入1.03亿元。
《 人民日报 》（ 2022年12月12日 10 版）
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