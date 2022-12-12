重拳打击养老诈骗
2022年12月12日08:48 | 来源：经济日报
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原标题：重拳打击养老诈骗
徐 骏作（新华社发）
日前，民政部、公安部等部门联合印发《关于加强养老机构非法集资防范化解工作的意见》，对养老机构非法集资防范化解工作作出制度安排。一段时间以来，有些机构和企业以“养老服务”“健康养老”等名义，抛出“高利息、高回报”的诱饵，非法集资，严重侵害老年人合法权益。《意见》从加强风险摸排、加强源头治理、依法分类处置等方面进行部署，还要求加强信用监管力度，对从事非法集资的机构和人员实施惩戒措施。此举有助于巩固打击整治养老诈骗专项行动成果，进一步惠及广大老年人和亿万家庭。（时 锋）
(责编：罗知之、陈键)
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