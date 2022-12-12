吉蕾蕾

原标题：全国快递业务量有望持续增长

“我的快递动了！”“我的快递收到了！”近日，多地网友在社交平台上表达收发快递带来的喜悦之情。国家邮政局监测数据显示，11月27日以来，全国快递日均业务量连续稳步上涨，特别是12月2日至4日，连续3天日均超3亿件，实现了迅速反弹，展现了快递业的强大发展韧性，折射出我国经济发展的澎湃活力。

与此同时，全国多地优化疫情防控措施，释放了消费潜力，刺激了快递业务量的强劲复苏。据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，12月6日和7日分别达3.68亿件和3.8亿件。

在中通快递上海浦西转运中心，快递量已呈现回暖迹象。据中通快递上海浦西转运中心操作副经理严国辉介绍，目前上海中通单日进出港快递总量在450万至500万件，比上周增加了10%。重庆市快递网点基本实现了全面复工，韵达重庆合川区网点负责人介绍，复工后公司派件量达到日常的2倍多，已超过“双11”的业务量。目前，网点正强化末端服务保障能力，全力满足客户的服务需求。

国家邮政局相关负责人表示，从部分快递网点暂停运营、快件积压，到迅速反弹、复苏提速，得益于国内疫情防控形势总体向好，多地优化疫情防控措施，释放了消费潜力，也得益于邮政快递业认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，顶住多重超预期因素影响，加大保通保畅，强化纾困解难。特别是邮政管理部门大力推进保通保畅工作，成立工作机制，出台系列政策，持续跟踪调度，分级分类分区推进，有效推动解决了多地干线不畅、末端梗阻等问题。

据了解，此前受疫情影响的地区网点也逐步恢复运营。在新疆乌鲁木齐，邮政、顺丰、京东、德邦、韵达、极兔、菜鸟等企业的省级分拨中心已正常运转，加班加点处理分拨中心滚存邮件快件，超271处快递网点恢复运营，日均投递邮件快件超8万件；在内蒙古呼和浩特，9个省级邮政快递分拨中心全部恢复运行，超245个邮政快递网点恢复营业，超3300余名邮政快递从业人员陆续返岗，将积压的160余万件快件处理完毕；在西藏拉萨、广东广州、河南郑州、重庆、北京等地，主要品牌寄递企业的营业网点已陆续恢复正常运转，运力正逐步恢复。

值得注意的是，寄递企业也积极加大基础能力建设，提升服务能力，满足商家和消费者的不同寄递需求。比如，顺丰开通了“杭州—安克雷奇—纽约”国际货运航线，进一步拓宽杭州至北美的航空物流渠道，稳定国际物流供应链；中通在泰国开通海外仓七大服务，服务覆盖电商全场景、全链路，以满足各大电商企业需求；圆通速递贵州智创园全面启用，引进7套自动化快递分拣设备，单日处理量达250万件；申通（孝感）智慧物流电商产业园项目近日竣工，将提供1000余个就业岗位，增加单日快递吞吐量200多万件。

为满足更多商家分仓需求，菜鸟近日升级物流保障措施，在50个城市设立专属临时分仓场地。“一旦某区域仓发货受限，其他地区分仓可为商家发货提供兜底保障。”菜鸟快消&消电供应链行业运营高级总监李岩介绍，通过菜鸟提供的全国多仓发货、及时切仓发货等措施，入仓商家可以快速发货履约。

国家邮政局相关负责人表示，当前，快递业仍处在旺季，快递业务量有望持续增长。随着疫情防控、政策效应显现，我国快递市场规模大、发展空间广、发展韧性足、政策红利多的优势将进一步彰显，快递业也必将在畅通经济循环与支撑实体经济中发挥更大作用，为我国经济注入更加强劲的发展动能。

(责编：罗知之、陈键)

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