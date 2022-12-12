刘 瑾

原标题：我国工程机械竞争力快速提升

出口工程机械在山东港口烟台港集结等待装船。

唐 克摄（新华社发）

12月1日起，挖掘机、装载机等非道路移动机械从“国三”排放标准切换到“国四”排放标准，绿色发展成为工程机械行业的必答题。

2022年以来，工程机械行业企业未雨绸缪，抢抓排放标准切换的风口，积极推进转型升级，在高端与重大设备研制、电动化与智能化突破，以及国际竞争力提升上取得显著成果。

推进技术创新

2022年7月26日，全球最大旋挖钻机XR1600E在徐工基础工程机械有限公司的智能制造新基地发布。该产品成功解决了特大桥梁工程复杂环境下超大直径、超深桩施工问题，将助推“超级工程”的高效建设。

徐工基础相关负责人介绍说，历经多年的技术积淀，公司已全面掌握基础工程施工装备领域的核心技术，拥有行业型谱最全的超大吨位旋挖钻机，且均实现批量销售应用。

进入2022年以来，我国工程机械企业一如既往地实施创新驱动发展战略，加强产学研用紧密结合，一批达到国际先进和国际领先的工程装备投放市场，一批科研成果和重大技术装备得到推广应用，较好地满足了国民经济建设和重大项目需求。

“持续推进创新，我国工程机械近两年连续开花结果。”中国工程机械工业协会副秘书长吕莹向记者表示，不仅一批高端工程机械和重大技术装备完成研制并应用，还有很多设备在极限参数上实现重大突破。

吕莹介绍说，比如，研制成功了直径3米以下的超小盾构机，这么小的体积要装很多功能件，在配套件集成化、机构件轻量化上要解决很多难题。再譬如，汽车起重机整备质量以前是60吨左右，现在有的降到50吨以下，可以直接通过部分桥和路，有望在更多场景应用。

在整机性能与参数提升的背后，是整个工程机械产业链水平的提升。国内一批大型骨干整机企业不断加快零部件国产化进程，积极开展高端零部件研发、制造和试验检测，高端零部件国产化率不断提升，一些关键零部件研制试验取得新进展。一批核心零部件制造商加快与整机企业产业链深度融合，有的从生产替代产品走向主机配套市场，有的入围高端品牌工程机械制造商配套供应体系，实现了产业升级。

对于工程机械全行业的高端化探索，中国科学院院士、南京大学教授都有为在中国（徐州）工程机械产业创新与前沿技术国际高峰论坛上表示，高端工程机械及其关键零部件最大的难点还是与之相适应的新材料。工程机械上下游产业链应该协同创新，加快推进新材料产业“政、产、学、研、金、用”深度融合，尽快实现关键核心技术和高端核心零部件自主可控。

加快智能转型

近日，在经历前期试用后，三一国际正式向甘肃泰隆森矿业交付了15台“电动先锋”纯电动宽体自卸车。在2022年一季度末召开的业绩说明会上，三一国际相关负责人曾表示，2021年，公司智能化、电动化产品在全部产品中的销售占比已提升到15%左右。未来，在电动技术可全面满足不同工况的前提下，公司将不再开发燃油版产品。

在低碳发展的背景下，工程机械行业绿色发展成绩亮眼。天眼查数据显示，近5年，电动工程机械相关专利申请数量的复合增长率达到30%。目前国内电动工程机械渗透率较低，随着锂电产业链不断成熟，电池成本进一步下降，未来3年电动工程机械渗透率将快速提升。

吕莹分析说，目前工程机械新能源产品的价格还相对偏高，一方面是因为量没有起来，另一方面产业链还不够成熟。现在业内龙头企业都在做新能源产品，技术路线差不多，最后谁能做起来，要看产业链整合能力。未来，随着应用场景增多，新能源产品发展空间可观。

据中国工程机械工业协会介绍，目前，叉车中电驱动产品占比由27.7%上升到60%；升降工作平台电动率已超90%；电动或混合动力起重机及推土机等已实现小批量生产；其他工程机械电动化也有了新突破。

与此同时，工程机械行业在智能化上全力出击。2022年10月31日，工信部公示2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单。凭借在数智化转型方面的创新实践和领先实力，三一集团成功入选首批“数字领航”企业。也是在10月，世界经济论坛（WEF）发布的新一期11家全球制造业领域灯塔工厂名单，三一重工长沙18号工厂上榜。18号工厂是继三一重工北京桩机工厂后，全球重工行业第二座获认证的灯塔工厂。

三一集团董事、执行总裁兼总工程师易小刚透露，灯塔工厂智能制造改造前后，长沙18号工厂的产线工人人数减少了接近三分之二，产能却翻了一番，由原来每月生产400多台设备提升至产能突破900台，智能制造带来的效益提升非常明显。目前，三一集团正在加速推动数智化转型，公司提出了“三个三”战略，希望未来用3000名工人、30000名工程师，达成3000亿元销售额。

深耕国际市场

随着产品竞争力不断提升，越来越多的工程机械产品走出国门，成为国际市场上的畅销款。

中国工程机械工业协会数据显示，2022年1月至10月，共销售挖掘机220797台，同比下降26%；其中国内131340台，同比下降46.4%；出口89457台，同比增长67.3%。自2021年4月份以来，国内挖掘机销量连续出现单月销量同比下滑而出口保持快速增长的态势。

“出口快速增长，反映出我国挖掘机海外竞争力逐步增强。”三一重工相关负责人表示。

我国工程机械行业企业积极实施国际化发展战略，产品技术水平和国际市场美誉度显著提高。截至目前，行业企业境外业务覆盖170多个国家和地区，海外研发、制造、营销、服务、人力资源等进一步完善和提高，成为扩大国际市场、树立国际品牌的有力支撑。

吕莹表示，出口的高速增长是工程机械企业的竞争力与服务能力提升、业务覆盖范围扩大、用户渗透加深等多种因素综合作用的结果。目前来看，国际市场还有很多空间有待开拓，既包括现有市场存量换新，也有由产品升级、工艺革新带来的新增应用领域。

“很多企业国际化布局已经做得很好了，在营销服务上各有优点和特色。”吕莹建议，今后要更多体现行业合力，企业之间要协同配合，在海外相互支撑，畅通产业链各个环节，共同维护良好的竞争环境。从根本上来说，还是要继续深耕供给侧结构性改革，改进更多细节。未来，随着研发制造、产业链协同上的提升，中国企业有能力在国际市场做得更好。

展望2023年，工程机械行业前景如何？中国工程机械工业协会会长苏子孟表示，3部门近日联合发布《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，为巩固工程机械行业回升向好趋势提供了新的政策保障。2022年，我国在克服多重不利因素影响下，经济预计实现稳健增长，对明年经济发展将会产生积极影响。在稳预期稳就业等政策取向引导下，我国基建投资和制造业投资等将会稳步增长，加上各地区各领域稳增长措施持续落地和我国工程机械出口继续保持较强韧性等，预计2023年行业将继续呈现稳定运行态势。

(责编：罗知之、陈键)

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