本报记者 袁于飞

原标题：民营企业研发费用首次破万亿的背后

5G技术、新能源汽车技术、物联网技术……近日，国家知识产权局知识产权发展研究中心发布的《中国民营企业发明专利授权量报告》（以下简称“报告”）显示，我国民营企业近年来的创新步伐不断加快，创新投入持续增长。截至2021年年底，研发投入前1000家民营企业的研发费用总额1.08万亿元，在新一代信息技术、互联网技术、电子设备与智能终端、新能源、家电制造等领域加快国内发明专利和国际专利布局，大大提升了全球竞争力。

国家知识产权局知识产权发展研究中心研究二处处长赵哲说，中国近年来在知识产权保护、促进创新创造方面取得的成效正在逐渐显现，创新已经成为驱动经济社会发展的强大动力，中国民营企业尤其是龙头企业不仅以高研发投入推进自身的技术创新，不断取得发明专利数量与质量的突破，同时以产业链为依托形成创新联合体，以创新促应用，加速升级，创新成果造福全球，为人们的衣食住行、通信、看病就医等带来极大方便。

研发投入前1000家民营企业研发费用达1.08万亿元

报告显示，近年来我国企业创新的脚步正在不断加快。数据显示，党的十八大以来，我国已累计授权发明专利395.3万件，年均增长率达13.8%。中国民营企业500强国内外有效专利合计为633922项，较上年增幅53.60%。其中，国际有效专利134657项，增幅为474.65%。

报告显示，华为、腾讯、比亚迪、百度、方太等10家企业成为2021年发明专利授权量最多的民营企业。研发投入前1000家民营企业的研发费用总额达1.08万亿元，首次突破了一万亿元大关。

“民企加快发明专利布局，加大研发经费投入，不仅体现了我国民营企业日益成为国家创新和社会进步的重要力量，而且成为国家创新驱动发展战略的践行者，同样民营企业也是我国专利制度和知识产权强国建设的受益者，并不断利用技术专利成为满足人民美好生活的贡献者。”全国工商联科技装备业商会知识产权办主任高尚梅说，更重要的是，我国民企的技术创新走出了一条“创新—保护—运用”的可持续发展之路，全球竞争力大大提升。

创新更好满足人民群众的美好生活

报告称，上榜的10家成员企业技术专利应用分别占据了新一代信息技术、互联网技术、电子设备与智能终端、新能源、家电制造等领域。

报告显示，在作为数字经济社会底层技术支撑的新一代信息技术领域，华为近十年累计为技术研发投入资金超过8450亿元，在全球拥有5G标准专利族6583项，位居全球首位。报告指出，目前通过华为5G技术，可轻松将8K的高清视频带入客厅的电视大屏。同时5G视频业务还被应用于人工智能视觉领域，从而推进家用机器人等技术的发展。

而在致力于实现人民群众绿色低碳生活的新能源领域，比亚迪不仅占据了2021年一般车辆、电池、发电和输变电三大相关领域授权发明专利数量的61%，还在物理信号和控制、电气元件和结构部件涉及整车研发的技术领域布局了大量专利。

北京小米移动软件有限公司是小米集团重要的创新主体，2021年获得中国发明专利授权的数量为1415项，近3年的年均增长率为26.25%。北京小米移动软件有限公司基于持续创新，建成了全球最大消费类IoT物联网平台，连接超1亿台智能设备，进入全球100多个国家和地区。小米及其关联公司在人工智能领域不断投入和积累，已有超过2万件人工智能相关专利申请公开，其中在自动驾驶领域相关专利申请数量超过2600件，在感知、机器学习、运动控制等智能机器人核心技术领域也布局了超过740件专利，创新程度与创新活力均处于较高水平。

凭借发明专利授权数量，与华为、比亚迪等一同跻身的方太，是厨电行业唯一上榜的企业。截至2022年10月，方太拥有超过9300件国内授权专利，其中发明专利授权量超过2300件，坐拥中国厨电行业最大“专利池”，不仅形成明显的知识产权优势，且用专利技术不断提升消费者的生活品质，如全球首创近吸式油烟机，相比传统产品能更有效地解决中国厨房的油烟问题；原创发明水槽洗碗机，通过颠覆行业清洗技术，解决了传统洗碗机弊端；推出集成烹饪中心，此外还填补了国内净水行业核心膜技术空白。

“目前我国在专利申请数量和授权数量上均已稳居世界第一。像华为、比亚迪、小米、方太这样的企业，不仅为广大民营企业技术创新带来了新的路径，同时也让大众触摸到国家科技发展与企业技术创新的红利，增强了人民群众美好生活的获得感，提升了我国企业在全球的竞争力。”中央财经大学经济学院副教授尹志锋表示。

（本报记者 袁于飞）

(责编：罗知之、陈键)

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