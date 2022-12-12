原标题：新华三数字化转型启示录：从自身实践走向行业赋能

2016年底，紫光股份旗下新华三集团将企业自身数字化转型提上了日程。一路走来，新华三集团的数字化转型脚步一直没有停止。在自身数字化能力不断跃升的基础上，新华三也通过持续的技术创新、经验积累与实践，构建了一套可以复制的企业数字化转型方法论，为百行百业的数字化转型提供了坚实的支撑和参考。

新华三集团既是数字化转型的赋能者，又是数字化转型的受益者。近日，新华三集团副总裁、首席信息官谌平接受了多家媒体采访，分享了新华三数字化转型实践经验，并针对如何解决企业发展中的痛点问题，提出新的思路与范式。

三大阶段，清晰描绘新华三数字化历程

企业的数字化转型是一个循序渐进的过程，不可能一蹴而就。据谌平介绍，回顾新华三的数字化转型进程，从规划、实施，到收获成果，经历了系统化整合、精细化管理、数字化变革三个阶段。

系统化整合阶段，完成的是“整合”的工作。新华三在此阶段通过平台建设，协作运营、流程效率三方面实现了业务融合和资源优化，让企业业务适应信息化发展路径，每年为企业节省亿元级别的系统运维费用。

精细化管理阶段，实现的是传统信息系统向互联网用户体验的转型。在这个阶段，通过大数据、AI等新兴技术的实践应用，新华三持续提升业务决策能力。

数字化变革阶段是转型内涵的进一步延伸，基于数字力量，所有业务将进行全面颠覆和创新。在此阶段，借助数字创新、数据决策、数智赋能，新华三持续推进基于数据的安全应用、透明管理、决策变革。以紫光股份智能工厂为代表的智能制造已经成功落地，为百行百业的数字化变革提供新的样板。

分布式云时代，IT业务迈向云端

新华三自身数字化实践向数字化变革阶段的演化过程中，原有改造过的IT业务系统，无法适应近几年业务的持续高速增长需求，需要进一步迭代升级。

针对之前IT业务系统存在基础设施分布多中心、重构难度大、新业态加重资源与成本平衡压力、人力与业务需求之间矛盾突出等问题，新华三集团定制了对应的解决方案。

据谌平介绍，依托最新发布的分布式云解决方案，新华三集团通过分布式云架构解决了多中心运维的矛盾。对于集团内部传统应用及普通应用上云需求，新华三采用了托管式上云及云主机、云数据库等技术上云模式，解决了数据重构难等麻烦。对于高弹性应用，采用云原生改造的方式，通过云容器迁移，实现云原生业务上云，彻底解决新业态业务面临的资源和成本压力问题。另外，通过微服务平台，彻底解决了业务与运维人力需求冲突。

通过IT业务上云，新华三业务系统改造在资源支持、业务云化、云服务能力等方面取得了丰硕的成果。新华三IT业务经过上云改造，目前RPA机器人已经全面应用于业务场景。改造之后，业务资源即开即用，实现分钟级交付，重点业务线效率提升40%-50%，赋能业务量年增长率达30%。从IT运维成本来看，上云后成本降低超过1/3，实现了轻资产化运营和本地化运维。

“IT业务顺利实现上云和平滑升级，充分实践了新华三分布式云架构在提升企业数据透明度、数据支撑企业决策、产品创新及市场分析等方面的能力。同时，也体现出了紫光云公有云技术与新华三私有云技术同源同构的优势。依托紫光云同构混合云能力，可实现公有云规模运营+私有云的场景迭代，为新华三分布式云解决方案的平稳落地扫平了道路。”谌平说。

“1335”愿景，持续深化数字化变革

通过自身的数字化和IT业务上云实践，新华三集团也在不断总结经验的基础上，持续迭代创新路线。为了达到对外以客户为中心，驱动业务增长，对内以效率为中心，赋能管理创新的目的，新华三同时制定了“1335”数字化变革愿景，全方位深化数字化变革。

其中，“1”代表的是1个“数字大脑”，实现生产经营的决策与预测；“3”指的是三个统一门户，统一数字化交互窗口；第二个“3”是三类体验，即智慧流程、随处工作、赋能平台，以提升员工的工作效能和效率；“5”为敏捷研发、全球市场、创新生态、协同供应、智慧服务五大能力平台，通过平台助推业务模式创新升级。

对新华三来讲，“数字大脑”既是技术数据决策中心，也是数据汇总的统一平台。经过处理的数据能够为企业各业务系统和数字化平台提供数据支持和接口，对支撑新华三业务科学决策，更好地为企业高质量发展提供了基础保障。

谌平认为，从数字化基础、数字化转型，演进到数字化变革，新华三集团的数字化之路并不平坦。在数字化过程中，新华三以自身不断的技术创新，实现了数字化应用的落地，助力企业业务能力不断提升。同时，在自身实践基础上，新华三通过技术积累，持续挖掘新的业务模式和规模化应用机会，赋能行业健康发展。

六年的数字化转型之路，新华三集团从自身实践出发，成长为数字化变革的引领者。展望未来，新华三将在“云智原生”战略指引下，依托紫光云“云数智”三维全栈云能力，持续推进数字化转型，通过数字化转型各阶段的实践、思考与经验总结，不断输出全新的数字化解决方案，为百行百业的数字化转型构筑坚实数字底座。

(责编：曹淼、李源)

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