原标题：“新起点上的接续奋斗——巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果展”网上展馆上线

近日，由国家乡村振兴局主办的“新起点上的接续奋斗——巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果展”网上展馆上线。该网上展馆集中展示了经过各地区各部门的共同努力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得的新进展新成就。

据了解，网上展馆设有“入口”“前言”“中央综合展区”“地方展区”“结语”等五个版块，可实现场景快速切换，并为观众提供语音解说、在线留言等服务。相关场景中还设置若干热点，点击热点可详细了解图片、文字、视频等展项内容，增强观展体验。

据介绍，网上展馆依托今年9月23日在四川成都开幕的“新起点上的接续奋斗——巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果展”实体展，通过全景观展技术，综合运用多媒体互动叠加图文、音视频等形式，全景展示了展览现场，生动再现了展览全貌。观众可以登录国家乡村振兴局官网和“两微一端”访问网上展馆。

(责编：曹淼、李源)

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