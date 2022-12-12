原标题：2022全国网民网络安全感满意度调查报告发布周正式开幕

12月12日-18日，“2022全国网民网络安全感满意度调查报告发布周”（简称“安满周”）将在北京、上海、重庆、广州、深圳、郑州、南宁、哈尔滨、徐州、揭阳等城市同步开幕。

据了解，“安满周”作为“网民网络安全感满意度调查活动”的重要组成部分与成果展现，分为“总报告发布”“网安共建”“网民满意”三大版块，七个主题日。“网安共建”版块以网安法治日、企业合规日、科技服务日、安全守护日为主题，通过发布网络安全法治社会建设、遏制网络违法犯罪行为、数字政府服务与治理能力提升、网络安全行业发展、等级保护实施与企业合规、互联网平台监管与企业自律、个人信息保护和数据安全等专题报告，反映“网民安全感”；“网民满意”版块以网民权益日、网络文明日为主题，通过发布网络购物安全权益保护、特殊人群网络权益保护、网络暴力防控与网络文明等专题报告，反映“网民安全感”。

此外，本届“安满周”还设有网安联调查数据应用研讨会、网络志愿服务大会、网络安全高峰论坛三大主题活动，与业内权威专家、企业精英，聚焦国家网络安全前沿和热点问题，探讨产业趋势与发展问题，为提升网民安全感满意度，共绘国家网络安全同心圆作出贡献。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经