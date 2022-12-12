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11月金融统计数据报告出炉 M2余额同比增长12.4%

2022年12月12日16:29 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （记者罗知之）人民银行今日发布2022年11月金融统计数据报告，数据显示，11月末广义货币（M2）余额264.7万亿元，同比增长12.4%。此外，11月份人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元。

广义货币增长12.4%，狭义货币增长4.6%

11月末，广义货币（M2）余额264.7万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.9个百分点；狭义货币（M1）余额66.7万亿元，同比增长4.6%，增速比上月末低1.2个百分点，比上年同期高1.6个百分点；流通中货币（M0）额9.97万亿元，同比增长14.1%。当月净投放现金1323亿元。

11月末人民币贷款余额同比增长11%

11月末，本外币贷款余额218.11万亿元，同比增长10.4%。月末人民币贷款余额212.59万亿元，同比增长11%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.7个百分点。

11月份人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元。分部门看，住户贷款增加2627亿元，其中，短期贷款增加525亿元，中长期贷款增加2103亿元；企（事）业单位贷款增加8837亿元，其中，短期贷款减少241亿元，中长期贷款增加7367亿元，票据融资增加1549亿元；非银行业金融机构贷款减少99亿元。1-11月，人民币贷款累计增加19.91万亿元，同比多增1.09万亿元。

11月末，金融机构外币贷款余额7690亿美元，同比下降19%。当月金融机构外币贷款减少205亿美元，同比多减151亿美元。

11月末人民币存款余额同比增长11.6%

11月末，本外币存款余额263.96万亿元，同比增长11.1%。月末人民币存款余额257.78万亿元，同比增长11.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和3个百分点。

11月份人民币存款增加2.95万亿元，同比多增1.81万亿元。其中，住户存款增加2.25万亿元，非金融企业存款增加1976亿元，财政性存款减少3681亿元，非银行业金融机构存款增加6680亿元。

11月末，金融机构外币存款余额8621亿美元，同比下降15.3%。当月金融机构外币存款减少20亿美元，同比多减63亿美元。

11月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.55%，质押式债券回购月加权平均利率为1.61%，同比均明显降低

11月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交157.4万亿元，日均成交7.15万亿元。其中，同业拆借日均成交4731亿元，现券日均成交1.3万亿元，质押式回购日均成交5.36万亿元。

11月份同业拆借加权平均利率为1.55%，比上月高0.14个百分点，比上年同期低0.48个百分点；质押式回购加权平均利率为1.61%，比上月高0.15个百分点，比上年同期低0.45个百分点。

(责编：罗知之、吕骞)
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