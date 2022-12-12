原标题：国家能源集团党组理论学习中心组召开专题学习会

12月8日，国家能源集团党组理论学习中心组召开2022年第12次专题学习会，认真学习中共中央关于《中国共产党章程（修正案）》的说明和十九届中央纪律检查委员会向党的二十大的工作报告，专题学习党的二十大关于推进法治中国建设、推进国家安全体系和能力现代化的重要部署。集团公司党组书记、董事长刘国跃主持会议，党组副书记王敏，党组成员王树民、杨鹏、冯来法参加学习。

刘国跃指出，集团公司要准确把握全面贯彻党的二十大精神的重点工作。要深刻认识党中央对我国发展形势的分析判断，团结带领广大干部职工依靠团结奋斗推进集团事业新发展。要深刻把握中国式现代化的中国特色和本质要求，真正让党中央决策部署在企业落地见效。要加强思想淬炼、理论训练、政治历练、实践锻炼，在贯彻全面建设社会主义现代化国家各项部署中体现央企担当和作为。要深入贯彻以人民为中心的发展思想，贡献央企力量。要贯彻党的二十大关于全面从严治党的战略部署，把新时代党的伟大自我革命进行到底。

刘国跃强调，要深刻把握党章修改的重大意义，自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章。要把学习贯彻党章作为贯彻党的二十大精神的重要内容，以党章为根本遵循，进一步增强党的意识、宗旨意识、执政意识、大局意识、责任意识，把党章要求贯彻到企业改革发展和党的建设各方面全过程，切实做到为党分忧、为国尽责、为民奉献。要经常对照党章规定和要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，始终坚定理想信念、牢记初心使命。

要坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。要以强有力政治监督维护党中央权威和集中统一领导，发挥政治巡视利剑作用，增强对“一把手”和领导班子监督实效。要持之以恒落实中央八项规定精神，从严查处顶风违纪行为，坚决克服和纠治形式主义、官僚主义。要把纪律建设摆在更加突出位置，把严的要求贯彻到制度制定、党纪教育、执纪监督全过程，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。要坚持党性党风党纪一起抓，固本培元、标本兼治，加强新时代廉洁文化建设，教育引导广大党员干部增强不想腐的自觉，清清白白做人、干干净净做事。

要大力弘扬宪法精神，教育引导广大干部职工树立忠于宪法、遵守宪法、维护宪法的自觉意识。要把党的领导贯穿企业合规管理全过程，将合规要求嵌入企业经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程。要落实管业务必须管合规的要求，明确各方面职责，做到权责清晰。要牢固树立法治意识和法治思维，发挥法治引导、推动、规范、保障改革发展作用，加快构建公司治理、法治建设、合规管理协调联动的风险防控体系。

要深入贯彻总体国家安全观，打牢企业高质量发展安全基础。要深刻认识能源保供的政治性、系统性和复杂性，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，全力做好安全生产前提下的常态化保供工作。要深入落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，加快推动一揽子政策措施落地见效，努力为稳定宏观经济大盘作出贡献。要深入贯彻新安全生产法，落实国务院安委会安全生产“十五条”措施和集团“60条”举措，汲取近期全国各地发生的安全事故教训，坚决防范安全生产事故和生态环保事件。要坚持党管意识形态，牢牢把握意识形态工作领导权主动权，织密意识形态和信息安全的防护网。

集团公司总部有关部门负责同志列席会议。（来源：国家能源集团官网）

(责编：曹淼、李源)

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