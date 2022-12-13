新华社北京12月13日电（记者张泉、王珏玢）我国综合性太阳探测专用卫星“夸父一号”最新一批科学图像13日在京发布，其中多幅图像质量达到国际领先水平，验证了“夸父一号”三台有效载荷的观测能力和先进性。

“夸父一号”是中国科学院空间科学二期先导专项研制的一颗空间科学卫星，于2022年10月9日成功发射。卫星以“一磁两暴”为科学目标，即同时观测太阳磁场和太阳上两类最剧烈的爆发现象——耀斑和日冕物质抛射，研究它们的形成、演化、相互作用和彼此关联，同时为空间天气预报提供支持。

截至目前，“夸父一号”三台有效载荷——全日面矢量磁像仪（FMG）、太阳硬X射线成像仪（HXI）和莱曼阿尔法太阳望远镜（LST）状态正常，卫星平台和各载荷功能性能满足设计要求。在轨2个月期间，“夸父一号”开展了大量对太阳的在轨测试和观测。

其中，全日面矢量磁像仪（FMG）实现了我国首次在空间开展太阳磁场观测，已获得的太阳局部纵向磁图的质量达到国际先进水平。

太阳硬X射线成像仪（HXI）实现了我国首次太阳硬X射线成像，这是目前国际上唯一以近地视角拍摄的太阳硬X射线图像，图像总体质量达到国际一流水平。

莱曼阿尔法太阳望远镜（LST）的3个子载荷之一太阳日面成像仪（SDI），实现了国际首次在卫星平台上获得莱曼阿尔法波段全日面像，其中，日珥的演化图像清晰完整。另一个子载荷太阳白光望远镜（WST），观测到太阳边缘上2个罕见的“白光耀斑”，莱曼阿尔法波段的观测能力得到了验证。

“夸父一号”首席科学家、中科院紫金山天文台研究员甘为群介绍，下一阶段，“夸父一号”将继续开展并完成在轨测试，早日转入在轨科学运行阶段，充分发挥三台有效载荷组合观测的特色，加强国内外合作和数据开放共享工作，为太阳活动第25周峰年观测和研究做出中国贡献。

(责编：白宇、赵欣悦)

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