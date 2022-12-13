新华社北京12月13日电 题：大国基建提速 释放发展活力——2022中国经济观察之投资篇

新华社记者樊曦、王优玲、周圆

做好稳投资工作，加快推进基础设施项目建设，是扩大国内需求、稳住经济大盘的重要支撑。

今年以来，面对复杂国内外形势，各地各部门落实党中央、国务院决策部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，把扩大有效投资作为稳经济的关键举措，加快推动基础设施建设，积极发挥基建项目牵引和政府投资撬动作用，促进投资平稳增长。

稳投资，基础设施建设加码发力

千古百业兴，先行在交通。

寒冬时节，内蒙古阿拉善左旗。包银高铁银巴支线施工现场一派热火朝天的景象：挖掘机有序作业、工程车来回运输、工人在钢筋水泥间忙碌穿梭……

“这条铁路建成后，阿拉善盟将接入国家高铁网，迎来发展新契机。”中铁十五局项目负责人崔宝红说。包银高铁银巴支线全长115公里，投资估算约69亿元，建成后将明显改善边远地区对外通行条件，促进区域经济加快发展。

今年以来，稳投资力度持续加大。据统计，前10个月，我国新开工项目计划总投资同比增长23.1%，投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长22%。同期，国家发改委审批核准的固定资产项目总投资额达到14233亿元，主要集中在能源、交通、水利等行业，是去年同期的2.9倍。

政策性开发性金融工具成为稳投资的关键一招。央行数据显示，截至10月末，两批金融工具合计已投放7400亿元，支持重大项目2700多个，开工率超过90%。

进入四季度，各地各部门进一步抢抓拓展经济回稳向上态势的关键窗口期，一批重大项目密集开工：“八纵八横”高铁主通道之一京港（台）通道的重要组成部分昌九高铁开工建设；成渝地区双城经济圈重要通道成渝中线高铁开工建设；“十四五”水安全保障规划工程山东蒙河双堠水库开工建设……

中国宏观经济研究院投资研究所研究员刘立峰表示，基建投资增速保持稳定增长，对稳投资稳增长发挥了重要基础作用。在专项债、政策性开发性金融工具等支持下，基建投资增速将延续回升态势。

促发展，新基建释放新动能

新型基础设施建设，是支撑新业态、新产业、新服务发展的战略性基石。

在宁夏中卫市西部云基地数据中心，建成不久的机房内，一排排服务器高速运转，海量信息数据在这里汇聚、分流；机房外，中国联通中卫云数据中心三期项目施工现场，机械声轰鸣、切割声不断……

中卫市云计算和大数据发展局局长薛军勇表示，当地以新基建持续赋能高质量发展。今年前三季度，云计算和大数据产业带动全市信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长约18%。

从数据中心、5G基站到特高压、人工智能，从“东数西算”到北斗导航定位，梳理各地项目清单，新基建频频成为发展关键词。

今年2月，“东数西算”工程正式全面启动，一个个数据中心项目在贵州、甘肃、宁夏等地加快落地，为数字经济发展开拓新空间；9月，西南地区首个特高压交流工程——国家电网川渝1000千伏特高压交流工程开工，建成后每年可输送清洁电能超过350亿千瓦时；11月，深圳出台24条措施支持新型信息基础设施建设，打通经济社会发展的信息“大动脉”……

今年以来，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，更多企业开展“5G+工业互联网”创新实践，以新基建打造发展新优势。最新数据显示，我国5G基站数量超过222万个，“5G+工业互联网”在建项目超过4000个。

国务院发展研究中心研究员冯文猛表示，推进新基建项目投资建设，为稳住经济大盘注入动力，长期来看还能够赋能生产、消费、社会治理等多领域，助推经济高质量发展。

补短板，持续发力惠民生

日前，贵阳电网迎峰度冬重点项目——220千伏赵斯变电站3号主变扩建工程顺利投运。

“扩建工程投运后，将为贵阳北部地区65万多户居民提供坚强电力保障，让大家温暖度冬。”南方电网贵阳供电局项目管理中心主网项目管理科经理罗轶说。

悠悠万事，民生为大。当前我国基础设施和民生领域存在不少薄弱环节，正是投资持续发力的方向。

12月6日召开的中共中央政治局会议在分析研究2023年经济工作时提出，要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。

国家发展改革委副秘书长杨荫凯表示，下一步，要加强社会民生领域补短板建设。加强保障性安居工程及配套基础设施建设，加快推进城市燃气管道等老化更新改造和排水设施建设，着力加强社会领域建设。

推进社区适老化、适儿化改造，建设公共活动场地和公共绿地，开辟健身休闲运动场所……在河北，由中铁十六局集团承建的保定市重大民生工程——主城区城中村改造二台村安置区项目正式交付，居民翻开社区生活新篇章。

据统计，今年1至10月，全国新开工改造城镇老旧小区5.21万个、859.25万户，按小区数计开工率为101.7%。到“十四五”末，我国将力争基本完成2000年底前建成的需改造的城镇老旧小区改造任务，预计拉动投资达到万亿元级。

“老旧小区改造、提升水电气信等基础设施方面的城市更新是解决老百姓‘急难愁盼’问题的重要民生工程，也是‘稳增长、调结构’的重要方面。”住房和城乡建设部总经济师杨保军表示，各领域补短板空间大，蕴含着巨大的投资潜力。

欲筑室者，先治其基。随着稳经济一揽子政策持续显效和接续政策措施落地落实，一项项惠及当下、着眼未来的基础设施工程正加速落地，为经济高质量发展释放强大活力。

(责编：赵欣悦、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经