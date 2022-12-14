本报记者 邱海峰

进入岁末，江苏连云港港东方公司码头装载出口汽车呈现出一片繁忙景象，港口调度部门开通汽车运输绿色通道，加快出口汽车运输速度。图为12月13日，一艘远洋滚装轮在连云港装载国产汽车。

王 春摄（人民视觉）

在上海举行的第五届中国国际进口博览会上，各地客商与参展商进行业务洽谈。

朱海鹏摄（人民视觉）

上调！最近，不少国际机构、经济学家对中国国内生产总值增速等多项经济指标作出新预测。

从顶住压力挑战、第二季度实现正增长，到历经多重考验、第三季度增长3.9%，再到宏观调控加力、第四季度持续恢复，迎难而上的中国经济展现了强劲韧性和十足后劲，进一步增强了国际社会对中国经济的信心。长远看，在全球经济深陷衰退的背景下，尽管面临风险挑战，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会。

稳住了宏观经济大盘

回眸即将结束的2022年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国经济发展走过了极不寻常的历程，稳住了宏观经济大盘，这殊为不易。

从国际看，新冠肺炎疫情持续，地缘冲突加剧，通货膨胀高企，粮食能源问题突出，全球经济充满挑战。今年以来，国际货币基金组织、世界银行等国际机构多次下调全年世界经济增长预期，警告全球经济衰退风险。国际货币基金组织12月初最新预测显示，全球约1/3的经济体今年或明年将出现经济萎缩。

从国内看，疫情新发多发，突发因素超出预期，经济运行经历明显波动：一二月份经济恢复好于预期，三四月份主要经济指标下滑明显，五六月份止住下滑势头、企稳回升，下半年以来恢复态势得到延续。国际知名会计师事务所毕马威中国及亚太区主席陶匡淳说，面对多重冲击，中国经济展现了韧性。

这韧性见于田间地头、工厂车间——

隆隆机声中，迎来又一丰收年。今年，中国粮食产量再创新高，达13731亿斤，连续8年保持在1.3万亿斤以上，为稳住经济大盘提供坚实支撑。工业生产持续增长，1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长4%，比1-9月份加快0.1个百分点。

这韧性见于港口码头、商场超市——

汽笛轰鸣中，一笔笔订单落地。尽管外部环境更趋复杂严峻，中国外贸仍交出稳健答卷：1至11月份，货物贸易进出口总值38.34万亿元，同比增长8.6%。“三驾马车”协同发力，消费投资保持平稳，1-10月份固定资产投资和社会消费品零售总额同比分别增长5.8%和0.6%。

这韧性见于菜篮肉盘、百姓腰包——

民生保障中，吃喝穿用应有尽有。今年以来，各地区各部门加强基本民生保障力度，1-10月份限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额同比分别增长9%和6.6%。在全球通胀压力高企的情况下，中国持续加大保供稳价力度，11月份CPI同比上涨1.6%。前三季度，全国居民人均可支配收入27650元，实际增速比上半年加快0.2个百分点。

澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院教授宋立刚认为，当前许多国家都面临经济增长乏力和通胀压力的挑战，中国经济表现给世界带来积极信号。

提升了产业发展动能

“尽管遇到难处，我们坚持增加研发投入，开发了20多个新型号，今年公司新增订单中很大一部分是与之相关的定制产品。”

创新研发能力增强，让河南省洛阳市胜威轴承配件有限公司有了挺过难关的底气。胜威公司负责人李社斌介绍，公司去年取得了历年最好的业绩，今年生产经营保持了较好状态。“接下来，我们将新建一条自动化生产线，优化生产工序工艺，进一步提升企业核心竞争力。”

面对冲击和挑战，上亿市场主体积极应变、主动求变，在创新上下功夫，于转型中谋发展，助推中国经济巨轮在高质量发展航道上破浪向前、行稳致远。

——蓄能。冲压、焊接、涂装……在重庆市两江新区，赛力斯智慧工厂内的1000多台机器人飞速运转，车间大屏实时显示着各类生产数据。10月份，赛力斯新能源汽车销量达15597辆，同比增长213.44%，前10个月累计产销量分别增长267.64%和247.73%。

新动能增势强劲，新业态活力迸发。1-10月份，新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长108.4%和35.6%；实物商品网上零售额同比增长7.2%，比1-9月份加快1.1个百分点。

——升级。从每天生产双面多层线路板600平方米到目前的2000平方米，广东省梅州市鸿利线路板有限公司去年5月开始推进的技改项目如今初见成效。“我们投入1000多万元对生产线进行数字化改造，并引进自动光学检测仪等精密设备，既扩大产能也提升品质，今年产值预计增长15%以上。”鸿利公司行政经理黄国安说。

工业升级态势持续，结构调整扎实推进。1-10月份，高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速比1-9月份加快0.2个百分点；高技术制造业投资同比增长23.6%，比1-9月份加快0.2个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长11.1%，明显快于全部服务业增长。

——增绿。降碳又省钱，山东东华科技有限公司找到了一条经营发展的好路子：利用传感器、标识解析等技术对电、热、原料、废弃物等数据进行采集，快速定位碳排放主要来源与降碳重点方向。公司负责人算了一笔账：每年可节电4000万千瓦时、节约标煤1.5万吨、减少二氧化碳排放3.9万吨，

绿色低碳转型加快，清洁能源占比提升。今年以来，更多企业推动生产过程清洁化，让产业“绿意浓浓”；前三季度，水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电1.9万亿千瓦时，同比增长6.5%，非化石能源消费占能源消费总量比重较上年同期提高0.6个百分点。

看到了强劲增长前景

中国经济迎难而上，有企业奋力突围的动人故事，也有政策加力支持的务实行动。

“近80万元的留抵退税款到账，心里立马松快了。”受疫情影响，河北省承德桦维食品有限公司生产经营遇到难题。公司负责人司铁柱说：“特别是今年4月份，流动资金紧缺，订单跟不上。好在退税款帮我们扛过了那段日子，现在生产线上大伙的劲头又回来了。”

中国实施宏观政策，首先是保市场主体。从年初出台新的组合式税费支持政策，到5月份将大规模增值税留抵退税扩围到批发和零售业等7个行业，再到8月份以来实施制造业中小微企业延续缓缴部分税费、支持企业创新阶段性减税……今年以来，政策步步扩围、次次加力，持续为1.6亿多户市场主体减负纾困。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里认为，面对艰难的外部环境，中国能够通过良好的规划，及时调整政策予以应对，经济治理卓有成效。

这一年极不平凡，这一年成绩不易。展望未来，风险挑战仍在，如何更好稳经济促发展？中国的答案很明确，要加强各类政策协调配合，也要向改革开放要动力。

12月6日，中共中央政治局召开会议，分析研究2023年经济工作。会议强调全面深化改革开放，要推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资。

“中国坚持对外开放是实实在在的机遇，这坚定了我们持续投资中国的信心。”康宝莱全球高级副总裁郭木说，今年康宝莱投资近5000万元在江苏南京打造茶粉固体饮料生产线，康宝莱中国成为该产品在美国以外的唯一生产基地。

“看好中国经济”“深耕中国市场”，国际社会上这样的声音持续占据主流。根据疫情形势变化，中国政府日前公布了进一步优化落实防控的10条措施。汇丰集团行政总裁诺埃尔·奎因表示，随着防疫政策不断优化，中国经济势必迎来强劲反弹，“我们看到了强劲增长前景，将继续在中国投资”。

彭博社近日援引国际金融协会经济学家的报告称，明年全球经济的表现将像金融危机后的2009年一样疲软，但“推动全球经济增长的最大动力将是正在不断优化疫情防控措施的中国”。

有信心、有干劲，中国经济的精彩故事还将继续，一起期待吧！

(责编：胡永秋、杨光宇)

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