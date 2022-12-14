11月人民币贷款增加1.21万亿元
2022年12月14日05:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京12月13日电 （记者徐佩玉）中国人民银行12日发布的金融统计数据显示，11月份我国人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元。
央行数据显示，11月末，我国人民币贷款余额212.59万亿元，同比增长11%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.7个百分点。前11个月，我国人民币贷款累计增加19.91万亿元，同比多增1.09万亿元。
在货币供应方面，11月末，广义货币（M2）余额264.7万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.9个百分点；狭义货币（M1）余额66.7万亿元，同比增长4.6%，增速比上月末低1.2个百分点，比上年同期高1.6个百分点。
同日发布的社会融资数据显示，11月我国社会融资规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元；11月末社会融资规模存量为343.19万亿元，同比增长10%。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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