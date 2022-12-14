本报记者 金 晨

工作人员在陕西省西安市高新区的某智慧工厂内检测变速器成品。

新华社记者 邵 瑞摄

随着5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术相互赋能，中国经济社会数字化转型步伐近年来不断加快。科技部日前发布《“十四五”国家高新技术产业开发区发展规划》（以下简称《规划》），提出强化数字技术在园区智能化转型中的推广应用，引导国家高新区推动数字技术和制造业、服务业深度融合，催生新产业新业态新模式。专家认为，高新区应充分用好技术积累和政策优势，发挥示范带头作用，在数字化转型中释放发展新动能、抓住新机遇。

工业互联网应用广

在高新区数字化转型过程中，建设完善的数字基础设施、打造成熟的数字生态是“必经之路”。《规划》提出，支持推进园区基础设施数字化，建设完善5G、物联网等通信网络基础设施，积极布局人工智能、工业互联网等新技术基础设施。

在山东省济宁市高新区，依托云存储、大数据中心等打造的工业互联网平台体系，在加速制造业数字化转型、推动先进制造业发展方面起到重要作用。济宁市高新区负责人介绍，该区重点企业山推工程机械股份有限公司围绕工业互联网平台建设，接入4万余台（套）设备，服务带动上下游企业18家。基于该平台打造的全球首台5G无人遥控推土机已在实际生产中应用。

中国网络空间研究院11月发布的《中国互联网发展报告2022》蓝皮书显示，截至今年6月，中国“5G+工业互联网”在建项目超过3100个，具有一定行业和区域影响力的特色平台150多家，连接工业设备数量超7800万台（套），工业APP总量突破59万个。“5G+工业互联网”为制造业插上数字化“翅膀”，注入发展新活力。

“5G、工业互联网等数字基础设施是工业发展重要支撑，必须高度重视和提前布局。”中国工业互联网研究院总工程师张晓彤建议，要加强5G、工业互联网技术攻关，促进5G技术与工业控制技术融合，建设和完善国家工业互联网大数据中心体系，营造成熟完善的数字生态。

数字化转型是“必修课”

为进一步推动高新区数字化建设，《规划》提出，支持园区建设数字技术创新体系，培育一批数字化车间和智能工厂，部署一批具有国际水准的工业互联网平台、数字化转型促进中心。

走进位于浙江省杭州市钱塘区临江高科园的顾家家居“未来工厂”，数字化转型带来的变化真实可感——开料、封边、打孔、包装，每道工序之间完美衔接；方寸之间，机械手闪转腾挪，无误差地完成智能分拣等动作……得益于工业互联网、机器人等技术的应用，该企业定制柜类产品的订单生产周期从72小时缩短至24小时，原料利用率提升5%，人工成本则下降25%左右，生产效率和制造能力大幅提升。

生产提效、智慧管理，制造业数字化转型的优势不断凸显，类似的“数字蝶变”正在中国多地上演。中信泰富特钢集团旗下“兴澄特钢”是江苏省江阴市高新区的“新制造”标杆企业，公司打造的“钢资产流转的全过程数字化平台”日前成功启用。“我们的平台综合运用物联网、大数据等技术，对2.8万多个采集点、18个全工序的数据进行自动跟踪和采集，实现从原料到产品的全产业链溯源，设备综合效率提高20%以上，质量追溯周期从8小时降至1秒。”该公司相关负责人说。

“数字化转型不是‘选择题’，而是关乎生存和长远发展的‘必修课’，是必须走好的新赛道。”江阴市高新区管委会副主任顾文瑜介绍，江阴高新区以制造业企业为主，但土地空间小、要素资源紧，“铺摊子”的发展方式难以为继。未来，高新区将用好现有的经验与优势，继续推进企业数字化转型升级，助力企业生产提质增效。

释放数字经济新活力

“区块链技术具有信息完备、数据真实可信等特点。在新能源汽车动力电池全生命周期追溯中，关键数据均可存储在区块链上，实现对电池质量及残值的判断，服务电池厂商和新能源车企。”在江苏省常州市国家高新区日前举办的“智能化改造数字化转型”产业论坛上，数字技术与绿色低碳产业的融合发展等新产业、新业态、新模式，成为与会企业交流讨论的焦点之一。

业内人士认为，应鼓励高新区积极培育人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴数字产业，打造优势数字产业集群；支持园区探索场景创新，完善场景促进机制，探索推出首发首创式应用场景，释放数字经济新活力。

《规划》明确面向基因技术、量子信息、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，前瞻部署一批未来产业，为高新区发展指引方向。日前，以中国科大和合肥高新区为共同主体的“量子信息未来产业科技园”落户安徽省合肥市，成为全国首批未来产业科技园建设试点培育单位之一。

合肥市高新区科技局相关负责人表示，将加快探索“学科+产业”的创新模式，构建未来产业应用场景，完善创新创业生态，抢占未来发展制高点，全力打造未来产业创新和孵化高地，为后续未来产业培育发展积累经验。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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