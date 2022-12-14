本报记者 徐佩玉

重庆市梁平区积极推进新型城镇化建设，提升居民生活品质，群众获得感、幸福感不断增强。图为梁平区双桂新城，一辆郑渝高速列车从双桂新城旁穿行而过，与绿色田野构成一幅美丽画卷。

刘 辉摄（人民视觉）

江苏省苏州市吴江区汾湖高新区抓住长三角一体化发展国家战略机遇，推进工业企业生产提质增效，企业抢时争速赶订单。图为工人在汾湖高新区的金亭汽车线束（苏州）有限公司车间生产汽车线束。

丁华明摄（人民视觉）

住户存款是银行业金融机构通过信用方式吸收的居民储蓄存款及通过其他方式吸收的由住户部门支配的存款。住户存款在区域分布上有何特点？近日，各地统计部门陆续公布各城市2021年末住户存款余额。数据显示，中国已有14个城市住户存款余额超1万亿元。

北京上海住户存款余额均超4万亿元

统计显示，住户存款余额过万亿元的14座城市分别是北京、上海、广州、重庆、深圳、成都、天津、杭州、苏州、西安、武汉、沈阳、南京和佛山。其中，京沪两市的住户存款余额均超4万亿元，在全国处于遥遥领先的位置，第二名上海比第三名广州多了1.8万亿元。

中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞对本报记者表示：“京沪居民存款余额高于其他城市，主要原因在于京沪市民规模大，高收入群体规模大。”北京和上海是中国2座超大城市，人口均超过2000万。国家统计局数据显示，城镇非私营单位就业人员中，年平均工资最高的3个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，金融业。而京沪两地正是这些高收入行业最集中的地区，高薪岗位多。

京沪之后，其他省份的城市之间差别较小。广州、重庆、深圳均超过2万亿元，成都以1.9万亿元排名第六。第三名的广州比第四名的重庆多911亿元，第五名深圳则比重庆少1406亿元。

值得注意的是，这份“万亿”名单中包括多座北方城市。同时，石家庄和郑州住户存款余额超过9800亿元，距离万亿元大关近在咫尺。从人均存款看，北京、太原、沈阳、天津、大连等北方城市人均存款也排名前列。

人均存款高，并不代表人均财富多。牛凤瑞说，东南沿海发达地区的居民财富体现在多方面，比如由于东南沿海发达地区投资氛围较浓，在金融资产方面普遍较多。东南沿海房价高，消耗的资金也较多。此外，人均存款跟居民的投资偏好有关，比如，偏向存款的人群占比较大，人均存款较高。

城市GDP、城镇化速度影响住户存款

住户存款多少与哪些因素有关？据介绍，住户存款余额是收入与支出之差的表现之一，居民投资偏好影响着住户存款余额的多少。此外，城市经济总量、城镇化率等指标同样影响了一座城市的住户存款余额。

与城市经济总量密切相关——

“万亿”名单中，上榜城市经济总量同样在全国排名前列。上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、杭州、武汉、南京居2021年中国城市GDP排名前十位，其中8座城市的2021年末住户存款余额同样在全国排名前十。由此可以看出，经济总量大的城市，往往住户存款也较高。

与城镇化程度、城区人口规模正相关——

由于城镇的人均收入远高于农村，城镇化率越高、城区人口规模越大的城市，住户存款总量往往越高。

以重庆为例，其住户存款位居全国第四，且与第三名的广州差距较小，这不仅与当地经济发展水平有关，也与城镇化进程相关。重庆有3212.4万常住人口，面积达8.24万平方公里，城镇化率达到70.32%。目前，重庆正处于快速城镇化的过程中，周边区县人口加快向中心城区集聚。城镇化率的提升带动了收入水平的提升，有专家预计未来重庆的存款总量可能超过广州。

值得注意的是，苏州和佛山是这份“万亿”名单中仅有的2个地级市。

排名第九的苏州，被网友称为“最牛地级市”，2021年GDP达到2.27万亿元，位居全国第六、全省第一；居民人均可支配收入68191元，位居全国第五。同时，拥有同享科技、旭杰科技、苏轴股份和禾昌聚合4家北交所上市企业、38家科创板上市公司，创新动能充足。

再看佛山，在工业和信息化部日前公布的45个国家先进制造业集群名单中，佛山的超高清视频和智能家电集群、智能装备集群、泛家居集群榜上有名。截至2021年底，佛山累计拥有72家上市企业，总市值超2万亿元，居全国第七位；市场主体超113万户，多个世界500强企业长期驻扎，美的、碧桂园、海信集团等知名品牌在此崛起。产业发展带动了当地居民收入提升，2021年佛山全市居民人均可支配收入61700元，分别比全国、全省高26572元和16707元。

“佛山、苏州虽为地级市，但经济发达、制造业集群化、市场主体人数多、平均收入水平高，且两市常住人口在千万上下。城市化、工业化水平和人口规模均超过部分副省级城市和省会城市，住户存款余额高也在情理之中。”牛凤瑞说。

区域协调发展惠及更多人

随着多个国家重大区域发展战略的推进，中国各区域经济总量不断攀升，经济结构持续优化，区域协调发展成效显著，这也在住户存款“万亿”名单中有所体现。

地处西南的重庆和成都无论是经济总量还是住户存款余额都在全国名列前茅，这背后是成渝地区双城经济圈的崛起。2021年10月，《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》提出，把成渝地区双城经济圈建设成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地；打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。2021年，成渝地区双城经济圈经济总量达7.4万亿元，较2019年净增1.1万亿元，经济增长8.5%，增速领跑西部。

中部地区驶入发展“快车道”。国家发改委公布数据显示，“十三五”时期，中部地区经济年均增长达到8.6%，增速居东部、中部、西部、东北四大板块之首。目前，武汉、长沙、郑州、合肥4座省会城市GDP已经突破万亿元。在住户存款方面，虽然只有武汉超过万亿元，但郑州9830亿元、长沙8311亿元排名也较为靠前。在中部地区崛起战略持续推进过程中，中部地区各城市正健康稳健发展。

国家统计局数据显示，2013到2021年，东部、中部、西部、东北地区生产总值分别年均增长7.0%、7.5%、7.7%和4.7%，中西部地区发展速度领先于东部地区。“由于资源禀赋差异、产业和人口集聚水平差异，中国四大区域板块间的经济发展差距短时间内难以消除。但是，通过西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展等国家重大区域战略的实施，区域间的相对差距在不断缩小，尤其是中西部地区正在迅速发展。”商务部研究院学术委员会副主任、区域经济合作中心主任张建平对本报记者说，此外，京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等新的区域发展战略也在带动各区域共同实现高质量发展。

专家认为，随着深入实施区域重大战略和区域协调发展战略，经济高质量发展步伐加快，发展成果更多更公平惠及广大人民群众，偏好储蓄的居民将有更多资金用于存款，偏好理财的也将有更多灵活可用资金。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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