本报记者 赵 珊

游客乘坐游船畅游重庆巫山小三峡·小小三峡景区。

王忠虎摄（人民图片）

游客在河北省秦皇岛市紫云山滑雪场体验滑雪。

曹建雄摄（人民图片）

江西省乐安县流坑古村始建于南唐时期，现存明清建筑260处，古建筑群和商业街吸引着各地游客到访。

邱志超摄（人民图片）

今年是旅游业深受疫情影响的一年，也是全体旅游人奋发抗疫、踔厉进取的一年。12月11日，中国旅游研究院在2022中国旅游集团化发展论坛上发布了国内旅游、中国休闲、旅游景区度假区等七项报告，盘点今年旅游经济的情况。

在国内游市场，无论是本地休闲还是近程旅游，都涌现出多种新产品，研学、亲子、自驾、露营等细分市场呈现出令人欣喜的景象。

近程游本地游为主

国内旅游报告指出，受疫情影响， 2022年国内旅游的出游距离和目的地游憩半径明显收缩，81.24%的国内旅游流动表现为省内旅游流动，近程旅游和本地休闲成为国内旅游的空间特征。国内旅游呈现出短时间、近距离、高频次等新特征，“轻旅游”“微度假”“宅酒店”等成为新亮点。人们更加在意身边的美丽风景和日常的美好生活。

国内游的新产品新业态受到游客青睐。2022年在北京冬奥会的带动下，以京张体育文化旅游带为代表的户外体育运动活跃，滑雪、露营、登山、徒步、骑马、滑草、漂流等活动成为人们亲近大自然的新兴玩法。2022年夏季国内多地高温，滨水休闲、生态康养、乡村田园、都市休闲、避暑旅居等旅游产品受到游客喜爱。

中国休闲报告指出，国民休闲时间大幅提升，周末休闲日趋常态化。近距离的出行、高频次的休闲已成为疫情以来国民旅游休闲的主要特征，距家1至3公里以内区域构成休闲活动的空间范围。休闲活动丰富多样，休闲场景趋于多元，文化休闲在城镇居民日常生活中的比重日益提升，参观博物馆、展览馆、科技馆等文化场所的城镇居民持续增加。

文博游持续走热，越来越多的博物馆正在探索以新方式新手段增加个性化沉浸式的体验，活化历史文化，拉近馆藏文化和人们生活的距离。2022年中秋国庆节假期，参与文化活动的游客占比高达93%。

旅游从风景到场景

旅游景区度假区报告指出，神州处处是风景，旅游景区度假区发展有了新方向，正在从风景转向场景。

在出游距离缩短的同时，休闲的频次明显提升，旅游消费场景趋于多元，旅游休闲活动可以在社区花园、城市绿道、城市公园、郊野公园、国家公园等一切有风景的开阔开放空间，也可以在餐馆、酒吧、咖啡馆、购物中心、菜市场、酒店与民宿等商业环境，还可以在图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、电影院、音乐厅和戏剧场等文化空间。

旅游无时不场景。早市、早茶、电影、戏剧、夜市、广场舞、垂钓、露营、近郊游……皆可满足游客碎片化的旅游休闲需求。在游客眼中，春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪，无处不风景，时时可休闲。短距离、低消费、高频次的近程旅游和本地休闲，为传统的旅游景区注入新内容，也让传统的消费场景成为新的旅游景区。

游客需求的变化也催生了旅游休闲新业态，比如北京杜威中心梵高和莫奈的光影艺术大展、浙江嘉兴的歌斐颂巧克力小镇、安徽蚌埠的禾泉山庄、上海春秋旅游推出的建筑可阅读、城市微旅游等。它们不是传统景区，而是全新的消费场景，在融合风景与场景的同时，也为景区创新和目的地建设提供了全新的空间和无限的可能。个性化、品质化、多样化的旅游消费需求，将旅游景区带到一个更加广阔的发展空间。

各类景区突出特色

冰雪旅游、红色旅游、乡村旅游等景区在复苏创新之路上，突出特色，生机勃勃。

旅游景区度假区报告指出，后冬奥时代的冰雪类景区为游客提供更具差异化的冰雪活动场景与空间。“小区域、低消费、高频次、旅游本地生活化、服务自助化、冰雪观光和滑雪休闲度假并重”成为冰雪旅游消费市场的新趋势，中国旅游研究院冰雪专项调查显示，42.5%游客倾向于冰雪观光游览，45.1%倾向于滑雪休闲度假。与旺盛的冰雪消费意愿一致的是，万亿资金也在引领着全国冰雪旅游的投资热潮，传统冰雪类景区建设和新兴室内冰雪场景打造并肩而行。

红色旅游景区正成为培养文化自信和国家认同的精神高地。近年来，红色旅游热度持续走高，从建党一百周年到喜迎党的二十大，每逢节假日，尤其在国庆节期间，浓厚的家国情怀使得红色景区迎来高峰。今年各地推出的打卡红色地标、探访红色旧址、缅怀革命先烈等红色旅游主题活动备受欢迎。感悟红色文化、厚植家国情怀成为文化休闲和旅游市场的主旋律。

景区在全面推进乡村振兴，实现共同富裕中发挥着重要的产业促进和带动作用。过去3年，城市近郊的乡村旅游逆势增长。从早期的景区依托型乡村旅游，到乡村景区化的村景融合，景区日益成为乡村旅游的底色。由游客定义的各种消费场景也在重新定义乡村的风景，重构乡村旅游中的景区内容。一幢诗意的乡村民居，一条古意盎然的乡间小道，一个山林野趣中的小酒馆，游客于乡村游中驻足的每一个场景，皆成为城市人趋之若鹜的新风景，成为记得住乡愁的好去处。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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