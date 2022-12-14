本报记者 吴 焰 韩俊杰

位于合肥新桥机场附近的江淮蔚来生产车间内，机械臂高速旋转，焊接组装有条不紊，产能保持稳定增长态势。数据显示，今年1—10月，蔚来汽车累计交付9万余台，超过去年全年交付量……

今年以来，合肥市高效统筹疫情防控和经济社会发展，成立稳经济专班助企纾困，推动经济增长稳中向好。今年1—10月，合肥市工业投资增长23.3%，增速居长三角GDP万亿城市第二位。

建立专班机制，确保产业链供应链稳定

4月20日，“合肥—韩国仁川”国际货运航线航班满载京东方、鑫晟光电、维信诺等重点企业原材料（光刻胶等）16.3吨降落合肥新桥机场，也意味着该条国际货运航线正式加密至每周3班。自去年12月31日开通以来，“合肥—韩国仁川”定期货运航线共计执飞运营103班，进口货物720.4吨。

受今年疫情多点并发影响，合肥市重点企业对合肥航空货运保障需求进一步增加。得知维信诺等企业面临的困难后，合肥市商务局积极对接航线运营方海程邦达公司、韩国仁川航空公司，通过加密货运航线班次，全力保障供应链稳定。

“得益于供应链的稳定，今年第二季度企业营收即破百亿元，企业在欧洲市场的拓展也很顺利。”蔚来汽车执行副总裁沈峰说，在合肥市“抓经济发展”专班协调下，江淮蔚来物流车辆闭环通行，确保原材料供应，实现物畅其流，帮企业把疫情负面影响降到了最低。

今年4月份，由合肥市政府牵头成立“稳发展”（后改为“抓经济发展”）专班，分层分级对接帮扶166家10亿级以上企业。今年以来，累计协调供应链企业复产200余户，帮助解决各类问题375项，有力保障了全市产业链供应链稳定。

“今年10月份，公司已实现整车试装并于近日下线，明年正式投产。”大众汽车（安徽）有限公司首席人力资源官邵剑说。在“一企一策”专班服务下，企业还在合肥经开区、肥西县自建两个供应商园区，引来37家上下游企业入驻。“不久前，我们还组织了供应链对接会，将把更多企业引入合肥。”

瞄准发展趋势，加速布局战略性新兴产业

合肥市加快重点项目建设，以投资的快速增长支撑经济大盘稳定恢复。今年1—10月，合肥市新开工5000万元以上重点项目741个，创近10年新高。其中，比亚迪二期、中创新航等8个百亿元项目开工建设，新桥智能汽车产业园、比亚迪一期等5个百亿元项目竣工投产。

合肥市加大培育新兴产业，催生出诸如智飞龙科马、东超科技等一批高科技企业。此外，量子信息、人工智能等科技成果也加速产业化。

“公司自主研发出专门用于量子芯片生产的‘无损探针台’，可实现量子比特电阻快速精准测量，近乎无损伤识别量子芯片的质量优劣。”本源量子计算科技有限公司首席科学家、中国科学技术大学教授郭国平说，今年1月份，公司与晶合科技成立了量子芯片联合实验室，建设量子芯片生产线。

瞄准未来发展趋势，合肥市加速布局地理信息产业，将空天信息定位为战略性新兴产业发展重点领域。今年2月份，深空探测实验室在合肥揭牌。“高新区已签约落地空天信息产业链项目17个，协议总投资超167亿元，汇聚53家上下游企业和单位，从业人数近5000人。”合肥高新区投促局项目服务处处长赵凯说。

今年以来，合肥市净增国家高新技术企业1800户、平均每天诞生5户，截至年底总量有望达到6400户；培育国家科技型中小企业8272家，同比增长近七成。此外，合肥市平均每个月诞生一家上市公司，上市公司总数位居全国省会城市前列。

创优发展环境，为经济高质量发展提供支撑

今年9月，合肥市一支招引团队飞赴韩国招商。短短5天时间，团队围绕新型显示、集成电路产业链，密集走访了13家企业，顺利签约12个项目，总投资近20亿元。“团队能顺利招商，得益于我们营造了安全的发展环境。”合肥市副市长朱胜利说。

对此，邵剑深有感触。近3年来，是大众安徽整个项目启动、落地、试装的关键阶段。大众安徽员工团队从几百人壮大到2000多人，多数来自上海、长春等地。“能够集聚起人才，正是这座城市打造的良好发展环境使然。”邵剑坦言。

今年以来，合肥市加快完善城市功能，紧盯发展重点、交通堵点和民生痛点发力，努力打造宜居智慧的现代化城市。截至11月底，合肥市大建设完成投资已突破1000亿元，实施项目近1500个，为经济社会高质量发展提供强大支撑。

截至11月底，合肥市新增停车泊位9万余个、充电桩8000多个；322个老旧小区改造完成、惠及9万多户居民；建成中小学幼儿园105个、新增学位7.7万个；如今，合肥骆岗中央公园、东部新中心、新桥科创示范区、大科学装置集中区、运河新城等“五大片区”均在加紧建设，全市2000多个工地稳健施工……

世界制造业大会、2022国家网络安全宣传周活动、2022世界集成电路大会、2022中国·合肥苗木花卉交易大会……得益于安全的发展环境，今年以来，累计有127场大型会展活动在合肥举办，平均每3天就有一场，累计参加人数超过177万人。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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