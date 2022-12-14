本报记者 徐锦庚 李 蕊

2021年，山东省肥城市探索实施“减垄增地”模式，择优遴选50亩以上成方连片种植的大户作为实施主体，同时支持种植大户、托管经营组织或农业龙头企业投资建设喷灌等基础设施，提升种粮综合效益。

“现在挣得多了，干活儿也轻松多了。”在田里，安驾庄镇蔡家颜子村种粮大户肖红霞望着自家的田地说。

安驾庄镇以平原为主，拥有肥沃耕地10.5万亩，蔡家颜子村总共有120户、486人，有两户村民田地过千亩，肖红霞就是其中一户。

小麦传统种植模式的田垄宽度一般在30到45厘米，通过去垄，可以增加可观的有效种植面积。特别是在实现规模化经营的地块上，田间生产路、浇水沟渠等也能大幅减少，进一步增加种植面积。

“今年小麦亩产平均1416.5斤，比‘减垄增地’前显著增产。”肖红霞告诉记者，今年的小麦价格处于高位，加上使用喷灌滴灌，大幅节约了用电、用水、用工成本，“我们的收益增加了不少。”

“减垄增地”看似只是去掉了田间的一道凸埂，实际上需要高科技作业才能实现最大效益。这种模式需要投入一定资金建设微喷带、立杆式喷灌、地埋式喷灌等高效节水灌溉设备，一家一户的分散种植模式投资回报率低、回本周期长。因此，必须将分散的土地集中起来，实现“成方连片”规模化经营。

“我们流转了3个村1000多名村民的土地。参与流转土地的村民每亩地每年能有900多元的收入，空闲时间还可以到合作社务工。”安驾庄镇地龙农机合作社理事长汪龙介绍。

肥城市农业农村局副局长刘敏介绍，为解决群众前期投入大的困难，肥城市财政列支1000万元资金，针对50亩以上的规模经营主体开展补贴。同时，与省农担公司联合推出喷灌节水设备购置惠农贷产品，在实施主体承担不低于投资30%的基础上，提供10万—300万元贷款，并享受政府惠农贷补贴。

“今年肥城市‘减垄增地’种植面积达4.3万亩，一年种两季粮，预计可增产860万斤粮食。”刘敏说，肥城市“减垄增地”模式计划到2025年实现全覆盖。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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