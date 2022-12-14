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海南省营商环境建设厅揭牌成立

2022年12月14日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报海口12月13日电  （记者孙海天）12月13日，海南省营商环境建设厅在海口正式揭牌成立，这是全国首个单独设立的省级营商环境建设厅。

　　优化营商环境，是《海南自由贸易港建设总体方案》提出的要求。此前，海南省于2021年2月成立了优化营商环境工作专班，旨在聚焦市场主体发展过程中存在的“急难愁盼”问题，建设更优营商环境。此次组建营商环境建设厅，将融合海南省政府电子政务办、省发展改革委、省政务服务中心、省大数据管理局等部门相关职责，进一步统筹推进营商环境、政务服务、数据共享、社会信用“一体四面”建设。

　　近年来，海南颁布实施营商环境相关法规和重要政策40余项，发布营商环境创新示范案例29个；完善营商环境问题受理平台和核查督办机制，受理问题办结率超过86%。截至三季度末，海南市场主体增速连续31个月位居全国第一。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月14日 15 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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