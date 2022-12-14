本报肇庆12月13日电 （记者刘泰山）广东省肇庆高新区近日启动建设占地45平方公里的大旺新能源智能汽车产业城，计划引入80多家相关企业，力争建成国内一流新能源汽车生产基地、动力和储能电池制造基地，成为粤港澳大湾区“智车新城”。今年，肇庆市新能源智能汽车产业产值有望突破900亿元，向千亿级产业集群迈进。

肇庆市坚持产业第一、制造业优先，用5年时间，引进了一大批优质项目，建起从整车到电池、电机、电控、汽车轻量化、汽车后市场等全产业生态链，奠定智能网联新能源汽车产业“主导+特色”发展格局。作为全市新能源智能汽车产业聚集地，肇庆高新区拥有小鹏智能汽车、瑞庆时代等产业链头部企业，去年以来新引进23个新能源强链补链型项目，规模以上新能源智能汽车相关企业达到36家，被科技部确定为创新型产业集群。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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