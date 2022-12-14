本报南宁12月13日电 （记者庞革平）为高质量打造新时代壮美广西的文旅融合新业态，推动文化和旅游消费扩容提质，近日广西壮族自治区文化和旅游厅印发《广西“文旅+”产业融合培育新业态拓展新消费三年行动计划（2022—2024年）》。该计划明确了工作目标，广西将打造10个以上消费业态新、聚集程度高、区域带动强、品牌影响广的文化和旅游产业融合发展示范区，努力建成50个以上具有核心竞争优势和创新驱动作用的“新业态示范项目”。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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