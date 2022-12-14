人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

让更多中国品牌闪耀国际舞台（观象台）

李心萍
2022年12月14日05:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国中小企业在卡塔尔世界杯上脱颖而出，正是中国制造业持续优化升级的缩影

　　

　　正在举行的卡塔尔世界杯上，“中国元素”引人关注。在一些标志性的场馆里，一批中小企业品牌的贡献广受关注。

　　深圳市领先康体实业有限公司入选世界杯看台座椅供应商，所提供的座椅不仅可伸缩，还可整体移动、拆卸；江苏伏特照明集团提供的路灯，集照明、充电桩、环境监测、5G基站等功能于一身；中辉绿建供应了2000套集装箱酒店，4名工人4小时即可完成一个房间的装配；江苏天虹科技产业园有限公司则凭借产品的高性能，中标贾努布体育场，为其提供高阻燃铝塑板。

　　曾经，在海外提起中国中小企业，人们往往会想起性价比较高的中低端商品，比如冰箱贴、打火机、钥匙扣等。而此次在卡塔尔，中国的中小企业闯入了门槛较高的市场。他们的商品不仅质量好，且都颇具“科技范儿”，展现了新时代中国制造业的新形象。

　　判断一个国家的制造业水平， 既要看大企业，也要看千千万万的中小企业。量大面广的中小企业分布于产业链上的不同细分领域，若能形成独特竞争优势，不仅能持续收获市场青睐，还能成为具有竞争话语权的行业“隐形冠军”，对产业链升级发挥更强的补短板作用。此次，中国中小企业在卡塔尔世界杯上脱颖而出，正是中国制造业持续优化升级的缩影。

　　产业升级是艰巨而复杂的任务。特别是中小企业，资源资金有限、防风险经验不足，转型升级更需要“有形的手”和“无形的手”携手合作。

　　政府部门多减负、多清障，“补短板”之路才能更宽阔平坦。各地区各部门不断创新举措，从推出为“专精特新”中小企业办实事清单，到出台提升中小企业竞争力若干措施，再到实施优质中小企业梯度培育管理暂行办法，全力支持中小企业发展，中小企业成长为“隐形冠军”“单打冠军”有了更好的土壤。

　　中小企业肯投入、能吃苦，“锻长板”之旅才能更有动力。四川极米科技，依靠近10年的持续研发，最终成为智能投影产业领军者；广州明珞装备，即便面临资金短缺也坚持开展技术攻关，最终成功跻身顶级车企供应链。截至2021年底，我国涌现了国家级专精特新“小巨人”企业4762家。这批企业，超五成年研发投入在1000万元以上，超七成深耕行业10年以上，超八成研发强度达到10.3%。正是以“十年磨一剑”的定力和志气，中国的中小企业才最终实现突破，赢得市场的认可。

　　我国有4800多万家企业，其中99%以上都是中小企业，他们是中国制造业的中坚力量。期待各地区各部门持续发力，不断完善服务体系，为中小企业提供全周期、全方位、多层次的服务；也期盼广大中小企业继续奋力拼搏，形成更多更有竞争力的“小而美”企业。政企协同，必将推动我国制造业高质量发展，让更多中国品牌闪耀国际舞台。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月14日 18 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
部分地区存在快递不快、派送不及时等问题 国家邮政局回应
　　人民网北京12月13日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，进入12月以来，我国邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰，特别自12月7日国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》以来，单日揽收量保持在3.6亿件以上。 数据显示，12月12日当天，全国邮政、快递企业共揽收邮（快）件4.53亿件，与2021年“双12”基本持平。…
“通信行程卡”12月13日下线！中国信通院、三大运营商同步删除用户数据
　　人民网北京12月13日电 （记者申佳平）2022年12月13日0时起，“通信行程卡”服务正式下线。目前，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）、中国三大电信运营商均表示同步删除用户行程相关数据，依法保障个人信息安全。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部