李心萍

中国中小企业在卡塔尔世界杯上脱颖而出，正是中国制造业持续优化升级的缩影

正在举行的卡塔尔世界杯上，“中国元素”引人关注。在一些标志性的场馆里，一批中小企业品牌的贡献广受关注。

深圳市领先康体实业有限公司入选世界杯看台座椅供应商，所提供的座椅不仅可伸缩，还可整体移动、拆卸；江苏伏特照明集团提供的路灯，集照明、充电桩、环境监测、5G基站等功能于一身；中辉绿建供应了2000套集装箱酒店，4名工人4小时即可完成一个房间的装配；江苏天虹科技产业园有限公司则凭借产品的高性能，中标贾努布体育场，为其提供高阻燃铝塑板。

曾经，在海外提起中国中小企业，人们往往会想起性价比较高的中低端商品，比如冰箱贴、打火机、钥匙扣等。而此次在卡塔尔，中国的中小企业闯入了门槛较高的市场。他们的商品不仅质量好，且都颇具“科技范儿”，展现了新时代中国制造业的新形象。

判断一个国家的制造业水平， 既要看大企业，也要看千千万万的中小企业。量大面广的中小企业分布于产业链上的不同细分领域，若能形成独特竞争优势，不仅能持续收获市场青睐，还能成为具有竞争话语权的行业“隐形冠军”，对产业链升级发挥更强的补短板作用。此次，中国中小企业在卡塔尔世界杯上脱颖而出，正是中国制造业持续优化升级的缩影。

产业升级是艰巨而复杂的任务。特别是中小企业，资源资金有限、防风险经验不足，转型升级更需要“有形的手”和“无形的手”携手合作。

政府部门多减负、多清障，“补短板”之路才能更宽阔平坦。各地区各部门不断创新举措，从推出为“专精特新”中小企业办实事清单，到出台提升中小企业竞争力若干措施，再到实施优质中小企业梯度培育管理暂行办法，全力支持中小企业发展，中小企业成长为“隐形冠军”“单打冠军”有了更好的土壤。

中小企业肯投入、能吃苦，“锻长板”之旅才能更有动力。四川极米科技，依靠近10年的持续研发，最终成为智能投影产业领军者；广州明珞装备，即便面临资金短缺也坚持开展技术攻关，最终成功跻身顶级车企供应链。截至2021年底，我国涌现了国家级专精特新“小巨人”企业4762家。这批企业，超五成年研发投入在1000万元以上，超七成深耕行业10年以上，超八成研发强度达到10.3%。正是以“十年磨一剑”的定力和志气，中国的中小企业才最终实现突破，赢得市场的认可。

我国有4800多万家企业，其中99%以上都是中小企业，他们是中国制造业的中坚力量。期待各地区各部门持续发力，不断完善服务体系，为中小企业提供全周期、全方位、多层次的服务；也期盼广大中小企业继续奋力拼搏，形成更多更有竞争力的“小而美”企业。政企协同，必将推动我国制造业高质量发展，让更多中国品牌闪耀国际舞台。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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