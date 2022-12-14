本报记者 叶传增

卸下最后一件泰国金枕榴莲，清点完货物，云南坤达进出口贸易有限公司负责人邓小天感慨：“今年昆明市场的榴莲价格确实比往年有所降低。”

今年夏天，不少昆明市民发现，榴莲的价格亲民许多，最便宜时，市场上的榴莲均价不到40元一公斤。12月中旬，昆明街边超市里泰国金枕榴莲的售价，每公斤约58元，比往年同期便宜了大约10元。

“榴莲价格变得亲民，一方面是因为泰国的榴莲产量增加，另一方面和中老铁路的开通不无关系。”邓小天解释，过去从泰国进口水果只有海运和公路运输两种渠道。中老铁路开通后，泰国榴莲可以先运送到老挝万象，再乘中老铁路进入中国，铁路冷链跨境运输为国内水果经销商提供了一条全新的进货渠道。

“铁路运输运量大、速度快，且不受天气影响、风险较小，相应的进货成本也能降低。”邓小天告诉记者，今年公司一共通过中老铁路进口50多个冷链柜的泰国榴莲，共计1000多吨。

北起中国昆明，南至老挝万象，全长1035公里，中老铁路是第一条采用中国标准、中老合作建设运营，并与中国铁路网直接连通的国际铁路。开通运营一周年，中老铁路客货两旺，交出亮眼的成绩单。

截至12月2日，中老铁路累计运输货物1120万吨，发送旅客850万人次，开行跨境货物列车3000列，跨境运输货值超130亿元人民币。

物流热引来投资潮。在昆明市晋宁区的腾俊国际陆港，一处36万立方米的冷链仓储中心正加紧施工，预计明年建成投入使用。

“农特产品冷链运输是中老铁路今后货运贸易的一个重要方向。尤其是11月30日磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地建成投用后，进口水果可以全程经铁路运输直达国内，大大提高通关和运输效率。”在云南腾晋物流股份有限公司总经理助理王文彬看来，中老铁路是连接中国大市场和东南亚市场的一条重要通道。

“东南亚水果通过中老铁路源源不断地进入中国市场，丰富了国内消费者的餐桌。同时，中国的蔬菜和云南的高原特色农产品也能坐上火车走出国门，实现双向高效运输，惠及两国的果农菜农和消费者。”王文彬介绍，中老铁路开通以来，腾俊国际陆港累计到发货物2868标箱，其中冷链454标箱，以“门到门”“一柜到底”的运输模式实现每周常态化运行，辐射老挝、泰国、柬埔寨等国家和地区。

除了水果，中老铁路货运单里的货物种类越来越丰富，受益的企业也越来越多。作为首趟中老国际货物列车就开始发运货物的跨境企业，回顾过去一年，上海仁承供应链有限公司昆明分公司负责人杨杰感慨颇多。

“原本只是把中老铁路作为一条备用线路，没想到如今中老铁路已经成为公司货运的‘主力军’。总公司专门在昆明开设了分公司，目前分公司出口量已经接近公司总量的一半，营业额也已经远超疫情以前。”杨杰所在的公司主要面向东南亚国家和地区出口纺织品等，中老铁路开通前，公司一直都是通过公路口岸运输。“得益于中老铁路通关速度快、运行速度快、到货时间可控、线上线下服务优等优势，公司的运输成本至少节省了30%。”

截至目前，国内已有25个省（区、市）先后开行了中老铁路跨境货运列车，货物运输覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚等国家和地区。货物品类也从开通初期的化肥、百货等扩展到电子、光伏、冷链水果等1200多种，黄金大通道作用日益显著。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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