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计划组织逾万家企业出海抢单

浙江助企拓展国际市场

2022年12月14日08:17 | 来源：经济日报
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原标题：浙江助企拓展国际市场

　　本报杭州12月13日讯（记者黄平）连日来，在优化调整新冠疫情防控措施的背景下，浙江省启动“千团万企拓市场抢订单行动”，组织企业走出国门，拓展国际市场。

　　12月4日，由浙江省商务厅带队的“抢单团”飞抵德国，开始为期6天的欧洲行。12月6日，宁波的“百团千企”也经由上海启程，飞赴阿联酋。据介绍，浙江省后续将通过包机、拼机等模式，组织超1万家企业赴境外参加经贸活动。

　　浙江省商务厅副厅长陈志成表示，鼓励企业走出去，政府部门需要做表率。境外展会、海外营销与商务包机、定期航班结合，为外贸企业开辟了一条拓市场的绿色通道，有利于企业更精准、更专业、更高效地抢抓订单、稳定扩大出口。

　　位于嘉兴海宁市的浙江嘉利和纺织科技有限公司外贸专员何超说，今年外贸形势严峻，企业想出去，又担心时间成本、出入境成本太高。对此，海宁市政府发起了开展支持企业“出海抢单，包你回来”攻坚行动，推出从出境签证办理、机票补助，到回国的航班路线备选等一系列帮扶政策。何超也加入了“出海抢单团”，不到一个星期，就办好了护照、签证，对接上了海外客户。

　　为鼓励外贸出海抢单，浙江省政府办公厅出台“支持稳外贸稳外资十条措施”，加大对境外参展、海外营销、来浙采购、境外投资等商务人员出入境的支持力度，将组织实施商务包机，推动增加定期航班航线和班次，并进一步落实外贸企业白名单管理机制，引导各地出入境管理部门开设商务人士服务专窗，实行“一对一”、24小时服务，实现商务人士出入境证件应发尽发、能发快发。

(责编：罗知之、陈键)
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