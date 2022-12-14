原标题：用好消费券 管住“黄牛党”

为解决一券难求等问题，有必要进一步完善消费券发放的风控机制，杜绝薅羊毛、刷单、黄牛等违反市场秩序的行为，确保发券过程公平、透明、可回溯，提升用户与商家的参与体验。多管齐下，把消费券还给真正需要它的人。

消费券又来了！随着各地疫情防控措施逐步优化细化，“抢开局、稳增长”成为当务之急。对外，多个省份包机出海抢订单；对内，多地再次大手笔发放消费券。据不完全统计，目前已有北京、广州、南京、绍兴、海南、新疆、深圳、武汉、福建、成都、宁夏等地宣布发放消费券，累计补贴金额超过10亿元。

按照此前经验，消费券撬动消费比例约为1∶10，汽车消费券撬动比例更是超过1∶50，算下来至少有超100亿元的消费需求将在近期释放，对市场而言可谓久旱逢甘霖。不过，消费券发放已有两年多，数额累计超百亿元，在极大提振消费信心、拉动消费增长的同时，有些问题也逐步浮现，需要相关方注意。

在商家端，比较典型的问题是消费者来了，但准备不到位。有的饭店服务员是新招的，还不熟悉情况；有的电影院长期未正常经营，卫生间坏了一半，清洁也跟不上；还有的餐厅换了厨子，吃起来不是之前那个味儿。出现这些问题可以理解，但商家需要尽快解决。要不然，好不容易“券”来了消费者，却留下了坏印象。

对消费者来说，最大的烦恼是抢不到券，不少人手机屏幕都快戳破了也抢不到。这并非个别现象，根据顶象发布的《城市消费券安全调研报告》，据不完全统计，此前发放的190多亿元的消费券，消费者只抢到29％。

那么，消费券被谁抢走了呢？从目前了解的信息来看，有的被“黄牛党”抢走了，并通过二手交易平台和社交平台公开“转让”，比如满700元减350元的海南旅游券，喊价70元；满3000减450元的深圳龙华消费券，报价150元。

还有的消费券则被“羊毛党”抢走。他们利用虚拟定位等技术手段绕开地域限制，在全国范围内组团抢券。到手后，与当地商家共同套现分成。以满300元减100元的券为例，100元补贴由“羊毛党”和商家瓜分，有时“羊毛党”分成比例甚至高达八成，利润可观。

目前，在搜索引擎中输入“消费券套现”等关键词，相关结果已超百万条，甚至有人短时间内套现上千次，骗取补贴款上百万元。“羊毛党”薅国家的羊毛，肥自己的腰包，造成消费者一券难求。地方财政支出了巨额补贴，政策效果却大打折扣。

解决这些问题，有必要进一步完善消费券发放的风控机制，杜绝薅羊毛、刷单、黄牛等违反市场秩序的行为，确保发券过程公平、透明、可回溯，提升用户与商家的参与体验。有的地方由商家先行垫付消费券优惠金额，待活动结束经由第三方审核无误后再将资金拨付给企业，有效减少了套现行为，可供借鉴。

还要提醒心存侥幸的商家，违规使用消费券看似好生意，实际涉嫌诈骗等违法犯罪行为，是需要承担法律后果的。能够参与消费券核销的商家应该算是比较优质的商家，本可以凭产品和服务吸引消费者、正常拿补贴，可若是选择了错误的方式骗补贴，揣到兜里的钱也烫手，迟早会被大数据抓到。

消费券主要通过电商平台、支付平台发放，平台相当于消费券的账房加管家。建议后续发放消费券的地区，一方面广而告之，既要让更多消费者知道去哪儿领券，还要劝阻其参与倒卖、套现；另一方面，应督促平台净化信息发布，并严格查处倒卖套现消费券的行为。多管齐下，把消费券还给真正需要它的消费者和商家。

(责编：罗知之、陈键)

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