汤 珂

原标题：工业硅期货上市意义深远

近期，广期所将诞生全球首个工业硅期货，对我国工业硅产业发展具有重要意义。该期货作为套期保值工具，有助于企业提升抗风险能力；促进定价标准化，有利于我国把握制定交易规则主动权。

近日，证监会发布通知，工业硅期货和期权品种将于本月下旬在广州期货交易所上市。这意味着广期所将诞生全球首个工业硅期货，以及国内首个新能源金属品种。率先推出这一绿色品种，对光伏等新能源产业链意义重大。在全球大宗商品金融化背景下，国际期货市场中投机行为泛滥，负油价、LME镍价暴涨等极端价格事件不时出现，推出硅期货是我国争取国际定价权的重要突破口，将在全球能源市场震荡加剧的情况下助力我国相关产业发展。

工业硅是生产多晶硅、有机硅和硅铝合金的核心原材料，其中多晶硅被广泛应用于光伏、半导体和集成电路等产业，有机硅和硅铝合金连接起汽车、电子、建筑、化工等多种终端应用。我国是工业硅最大的生产国和消费国。2021年，我国工业硅产能接近500万吨，约占全球总量的80%，国内消费量约236万吨，在全球占比约57%。工业硅全球贸易流动性强，但目前尚未形成统一的贸易定价机制。一方面，国内企业缺乏自主定价权，当前国际贸易主要以英国金属导报、英国商品研究所等提供的工业硅价格指数为基准，我国工业硅的平均出口价格长期低于部分其他生产国。另一方面，采用长协定价模式不灵活、不透明，标准化程度低。这种模式无法灵活反映当下实际的供给和需求，导致不同地区的现货价格因市场分割而存在较大差异。

推出工业硅期货和期权，对我国工业硅产业发展具有重要意义。其一，有助于打破长协模式，促进定价标准化。工业硅期货上市为现货市场提供了公开、透明、即时的价格基准，可以真实反映当下的供需情况。企业可以根据期货价格及时调整生产计划，促进行业资源的有效配置。从现货市场的传统定价方式转向以期货价格为基准的定价机制，是商品定价走向成熟的体现。

其二，提供套期保值工具，提升企业抗风险能力。目前，工业硅产业集中度仍然较低，存在大量中小企业，近两年高波动的硅价给这些企业造成了不小生产风险。工业硅期货和期权的上市有利于企业规避价格波动风险，稳定生产经营。在下游行业中，光伏发电是能源革命的先锋，我国在光伏产业链中已经建立起明显竞争优势。保持上游工业硅价格稳定，充分提高产业链抗风险能力，有助于进一步夯实我国在新能源发展中的优势地位，降低能源对外依存度。

其三，把握制定交易规则主动权，建设工业硅的国际定价中心。我国是工业硅的生产和消费中心，由于受制于其他国家的定价基准，存在实际贸易和定价能力上的地位错配。率先在全球推出工业硅期货，掌握制定期货交易规则的主动权，也就掌握了硅期货的定价权，可以将我国的生产和贸易优势转化为企业在国际竞争中的议价话语权。针对工业硅期货这一全球创新品种，需要根据既有经验制定更加全面、完善的交易规则，吸引全球投资者参与，助力我国成为工业硅的国际定价中心。

广州期货交易所作为工业硅期货和期权的运营主体，要以服务实体经济为核心，建立完善的制度鼓励、吸引更多企业进入市场进行套期保值和风险管理。只有形成成熟的交易机制，才能充分发挥平台的网络效应，扩大市场规模和活跃度，更好地为实体企业提供风险规避工具。同时，要防止市场中的过度投机行为，避免工业硅期货成为资本炒作的对象。在国际商品价格剧烈波动的背景下，我国交易所应注重风险防范，通过保证金、涨跌停板幅度等监管手段积极调控期货市场。

（作者系清华大学社科学院经济学研究所所长、教授）

(责编：罗知之、陈键)

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