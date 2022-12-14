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治理电信诈骗不能单打独斗

李万祥
2022年12月14日08:20 | 来源：经济日报
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原标题：治理电信诈骗不能单打独斗

自本月起，反电信网络诈骗法正式施行。这是我国第一部专门、系统、完备规范反电信网络诈骗工作的法律，备受业界关注。针对电信网络诈骗，法律进一步细化和明确了相关主体或平台的责任，加强预防，突出群防群治，推动源头治理、全链条治理，形成协同打击治理合力。

如今，手机接到骚扰推销类电话，似乎已成家常便饭。其中，一些电话诈骗更是让不少人中招、受骗。中国司法大数据研究院发布的专题报告显示，2017年至2021年，全国各级法院一审审结网络诈骗类案件超10万余件，总体呈上升趋势。诈骗分子的惯用伎俩常常与人们生活需求密切相关，如办理贷款、发布虚假招聘、征婚交友、捏造网购问题等。针对诈骗手法“蹭热度”、诈骗形式多样化、诈骗对象精准化等特点，必须加强电信网络诈骗的综合治理，推进金融、通信、互联网等行业治理，夯实各方面治理责任。

反电信网络诈骗重在前端预防、源头治理。夯实平台治理主体责任是其关键环节。大多数互联网平台处于犯罪链条最前端，在防范诈骗风险上具有与生俱来的技术优势。平台当主动担负起主体责任，助力源头治理预防电信网络诈骗，铲除犯罪滋生土壤，维护网络空间秩序。

对此，一方面，应落实主体责任和平台义务。企业要健全反电信网络诈骗的内控制度，完善平台服务，帮助用户提升反诈意识。目前，不少平台推出具有防骗反诈功能的技术服务，处置涉诈风险账号，加强不同场景的防骗提示，值得进一步推广。

另一方面，应强化群防群治，加强平台治理协同效能。近日发布的《2022年电信网络诈骗治理报告：以短视频平台为样本的研究》提示，目前涉及短视频平台的电信网络诈骗，有90%的比例会引流至第三方社交平台。因此，筑起防骗反诈网需要建立各平台间的责任协同机制，完善功能互通，加强跨平台、跨部门的综合治理。

一个篱笆三个桩。针对电信网络诈骗发生的信息链、资金链、技术链等，靠单个平台“单打独斗”难以彻底打击违法犯罪。这需要各平台联手，同时加强与公安机关等执法部门联动配合，唯此才能实现精准防治，为社会治理贡献平台力量，推动行业健康发展。

(责编：罗知之、陈键)
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