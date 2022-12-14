本报记者 齐芳

原标题：“夸父一号”首批太阳观测科学图像发布

本报北京12月13日电（记者齐芳）我国综合性太阳探测卫星“夸父一号”卫星首批科学图像于13日发布。这次发布包括“夸父一号”在轨运行2个月期间获取的若干对太阳的科学观测图像，实现了多项国内外首次，在轨验证了“夸父一号”三台有效载荷的观测能力和先进性。

“夸父一号”全称为“先进天基太阳天文台”，是我国自主研制的太阳观测科学卫星，于2022年10月9日成功发射，搭载3台有效载荷——全日面矢量磁像仪（FMG）、太阳硬X射线成像仪（HXI）和莱曼阿尔法太阳望远镜（LST）。这颗卫星瞄准“一磁两暴”，即同时观测太阳磁场和太阳上两类最剧烈的爆发现象——耀斑和日冕物质抛射，研究它们的形成、演化、相互作用和彼此关联，同时为空间天气预报提供支持。

“夸父一号”卫星系统总师、中科院微小卫星创新研究院诸成研究员介绍，截至目前，3台有效载荷状态正常，卫星平台和各载荷功能性能满足设计要求，建立了高精度稳定姿态指向、稳定工作温度环境、可靠星地测控和数据传输链路，并获取稳定能源，有力保障了卫星在轨开展工作。

“夸父一号”首席科学家、中国科学院紫金山天文台甘为群研究员说：“‘夸父一号’按照既定计划，开展了大量对太阳的在轨测试和观测，取得了若干科学成果。”

——全日面矢量磁像仪实现了我国首次在空间开展太阳磁场观测，已获得的太阳局部纵向磁图的质量达到国际先进水平，为聚焦“一磁两暴”科学目标，实现高时间分辨、高精度的太阳磁场观测奠定了良好的基础。

——太阳硬X射线成像仪实现了我国首次太阳硬X射线成像，提供了地球视角目前唯一的太阳硬X射线图像，图像总体质量达到国际一流水平，为实现对太阳耀斑展开非热辐射空间分布、时间结构、能谱特征观测奠定了坚实的基础。

——莱曼阿尔法太阳望远镜的3个子载荷之一，太阳日面成像仪国际首次在卫星平台上获得了莱曼阿尔法波段全日面像，其中对日珥的演化图像清晰完整。另一个子载荷——太阳白光望远镜观测到太阳边缘上2个罕见的“白光耀斑”，莱曼阿尔法波段的观测能力得到了验证。随着子载荷——太阳日冕仪开机对日冕物质抛射开展观测，莱曼阿尔法太阳望远镜将在日冕物质抛射的日面形成和近日冕传播观测方面发挥不可替代的作用。

甘为群说：“在轨测试取得的这些成果，说明‘夸父一号’完全达到了设计目标，质量可靠。”据介绍，下一阶段，“夸父一号”将继续按照既定计划开展并完成在轨测试，早日转入在轨科学运行阶段，并作出更多的科研成果，“尽早实现‘一磁两暴’科学目标，为太阳活动第25周峰年观测和研究作出有显示度的中国贡献”。

(责编：罗知之、陈键)

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