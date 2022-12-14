人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

农民增收有盼头企业入市有奔头 秋粮购销两旺有序推进

2022年12月14日08:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月14日电 （记者李栋）国家统计局12日发布的数据显示，全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，全年粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。眼下，秋粮市场购销两旺，市场活力足。

在河南省安阳市汤阴县任固镇孟庄村的合作社里，种粮大户申国希家黄澄澄的玉米正从车上卸下，经过过磅、检验、运送到烘干机，看着高耸似山的玉米堆，申国希喜笑颜开。

“今年玉米产量高，收购价格也高于往年。”今年种植了4800多亩地的申国希是远近闻名的种粮能手，今年玉米迎来了好收成。“更高兴的是近期玉米价格一直上涨，今天的价格是1.4元/斤，按这个价格算的话，今年收入比往年多了不少。”烘干后的玉米经清杂后源源不断地进入粮库内，现场一派繁忙景象。

“现在种粮食有了国家一系列的政策支持，保障了我们种粮农民的收益，相信未来种粮农民有钱挣、得实惠，日子会越过越好。”申国希望着远处绿油油的麦苗信心十足。

农业农村部农村经济研究中心研究员姜楠表示，随着秋粮收获的完成，目前秋粮收购已全面展开。“从目前秋粮收购的形式看，呈现购销两旺的局面。农民积极入市出售粮食，多元化收购主体也看好后市行情积极入市，市场较为活跃。”

“秋粮收购是全年粮食收购的重中之重，事关种粮农民切身利益，事关粮食安全大局和经济社会发展全局。”国家粮食和物资储备局相关负责人表示，将密切跟踪市场形势和收购进展，及时批复符合条件的地区启动托市收购；督促地方和有关企业加强收购组织，优化为农服务，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农民增收有盼头企业入市有奔头 秋粮购销两旺有序推进
　　人民网北京12月14日电 （记者李栋）国家统计局12日发布的数据显示，全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，全年粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。眼下，秋粮市场购销两旺，市场活力足。…
部分地区存在快递不快、派送不及时等问题 国家邮政局回应
　　人民网北京12月13日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，进入12月以来，我国邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰，特别自12月7日国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》以来，单日揽收量保持在3.6亿件以上。 数据显示，12月12日当天，全国邮政、快递企业共揽收邮（快）件4.53亿件，与2021年“双12”基本持平。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部