人民网北京12月14日电 （记者李栋）国家统计局12日发布的数据显示，全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，全年粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。眼下，秋粮市场购销两旺，市场活力足。

在河南省安阳市汤阴县任固镇孟庄村的合作社里，种粮大户申国希家黄澄澄的玉米正从车上卸下，经过过磅、检验、运送到烘干机，看着高耸似山的玉米堆，申国希喜笑颜开。

“今年玉米产量高，收购价格也高于往年。”今年种植了4800多亩地的申国希是远近闻名的种粮能手，今年玉米迎来了好收成。“更高兴的是近期玉米价格一直上涨，今天的价格是1.4元/斤，按这个价格算的话，今年收入比往年多了不少。”烘干后的玉米经清杂后源源不断地进入粮库内，现场一派繁忙景象。

“现在种粮食有了国家一系列的政策支持，保障了我们种粮农民的收益，相信未来种粮农民有钱挣、得实惠，日子会越过越好。”申国希望着远处绿油油的麦苗信心十足。

农业农村部农村经济研究中心研究员姜楠表示，随着秋粮收获的完成，目前秋粮收购已全面展开。“从目前秋粮收购的形式看，呈现购销两旺的局面。农民积极入市出售粮食，多元化收购主体也看好后市行情积极入市，市场较为活跃。”

“秋粮收购是全年粮食收购的重中之重，事关种粮农民切身利益，事关粮食安全大局和经济社会发展全局。”国家粮食和物资储备局相关负责人表示，将密切跟踪市场形势和收购进展，及时批复符合条件的地区启动托市收购；督促地方和有关企业加强收购组织，优化为农服务，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。

(责编：孙红丽、吕骞)

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