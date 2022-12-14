原标题：香菇成了这里的富民“一号工程”

【科技支撑 乡村振兴】

◎实习记者 孙 越 通 讯 员 范亚康 刘 禾

初冬，正是香菇的丰收季。在河南省西峡县食用菌科研中心的中试车间里，技术员白明峰认真记录着香菇的长势。“我这里的香菇来自五湖四海，有上海的、福建的，还有日本的，它们在这里一起生长，为我们选种育种提供数据支撑。”白明峰说。

京宛合作送东风 院县合作开新局

20世纪90年代，西峡县抓住“南菇北移”的机遇，把香菇产业作为富民“一号工程”纳入县域经济结构调整的总体规划，历经数十年发展，西峡香菇产量稳定在3亿袋左右，综合效益达到200亿元以上，累计出口创汇超70亿美元，全县20余万人从事香菇生产、加工、销售，贡献农民人均纯收入超过60%。在这百亿产业的背后，离不开院县共建共享的强力支撑。

2018年，西峡县乘着京宛合作的东风，借助北京市科研和资金力量，以原西峡县食用菌研究所为班底成立食用菌科研中心，与河南科技大学、北京农林科学院、上海市农业科学院、河南省农业科学院等一批大专院校、科研院所展开战略合作，西峡食用菌产业发展翻开崭新一页。

白明峰介绍，科研中心采用“项目招标制、课题领衔制、团队聘任制、工作自由制、成果验收制”的“五制工作法”，形成科研工作的完整闭环。同时，建立多个联合实验室，汇集全国60多位专家，组建食用菌顶级科研团队4个，打造形成了抗逆性、耐高温和折干率等综合试验能力。通过整合优质资源，把菌种推广中心、产品检测中心推向市场，企业化运作，有效解决科研后劲不足、大课题开展难度大的问题。

“‘杂交5号’相比‘9608’，菇形大、颜色好，我这里以卖鲜菇为主，就种‘杂交5号’，省心省力见效快。”西峡县西坪镇种植大户张金申说。“杂交5号”是西峡县食用菌科研中心首个推广试种的品种，规模近亿袋。与群众当年播种、当年见效的“爽快”不同，“杂交5号”在科研中心整整历经了5年的试种。

“每个菌种的温度、湿度、用料、播种周期都要与本地实际紧密结合，我们只有把它的习性摸透了，技术成熟了，才能推给群众，让好菌变好菇。”白明峰说。

立足需求抓科研 成果转化促发展

从科研成果到致富真经，西峡县从品种入手，把创新驱动作为第一动力，建立西峡县食用菌技术创新和成果转化平台。借力各大院所，西峡县引进和保藏香菇品种65个，结合本地气候，通过传统育种、分子生物学育种、杂交诱变、菌丝脱毒等多种技术手段，组织筛选品种20多个，培育出了高产、优质、抗逆性强、适应性广的春栽低温型香菇“9608”和“杂交5号”，为群众提供了稳定可靠安全的菌种来源。

构筑立体推广网络，点亮香菇生产科技树。西峡县以食用菌科研中心为平台，专家带骨干、骨干带群众，加大职业农民培育力度。建立“土专家”技术服务队，形成县、乡、村三级技术服务网络，开辟了科技专家讲授、科技带头人辅导、农民技术员示范引导等三条技术传输渠道。数据显示，2021年西峡县累计实施集中培训和实地技术指导60多场次，印发资料2万余份，培训16500人次；线上技术服务和培训500余次，受益菇农达9万人次，受到广大菇农的一致好评。

同时，西峡县依托智慧化农业平台，健全完善源头追溯制度，制订香菇种植基地代码规则，以追溯标识为主线，建立覆盖整个生产加工过程的可追溯体系，实现了“源头无隐患、投入无违禁、管理无空白、出口无障碍”。全县食用菌产业标准化生产率达到90%以上。

食用菌产业的扎实基础也成为科技进步的土壤。西峡县食用菌科研中心先后获得国家发明专利1个、实用新型专利10个，其中“利用香菇菌渣栽培羊肚菌的培养基料及其制备方法”“羊肚菌‘南农一号’品种选育与高效栽培技术研究应用”分别被河南省科技厅确认为科学技术成果。

目前，西峡食用菌科研中心已建成西峡县特色产业展示中心、农业大数据整理中心、食品检测中心、会议培训中心、良种繁育推广中心，为院县合作提供了平台支持，为推动西峡食用菌产业高质量发展搭建起广阔舞台。

(责编：罗知之、陈键)

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