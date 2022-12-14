原标题：树立鲜明导向 激活力强动力

“契约是一种承诺，承诺就要履约。在今后的工作中，要以担当带动担当，以作为促进作为，争创一流业绩。”在9月27日举行的中国邮政集团有限公司党组管理领导人员任期制和契约化管理签约会议上，作为代表的党组管理领导人员在与集团公司党组书记、董事长刘爱力签订岗位聘任协议、经营业绩责任书后，信心满满地坚定表态。随着集团公司党组管理领导人员签约，中国邮政全面完成任期制和契约化管理实施工作。

经理层成员任期制和契约化管理改革，是国企改革三年行动的“标志性改革动作”，是国有企业三项制度改革的“牛鼻子”。刘爱力多次指出，要深入学习领会中央和国家关于推行任期制和契约化管理改革的要求，把准改革方向，借鉴成功经验，确保在邮政企业全面准确落地实施，强调“推行任期制和契约化管理就是要实现管理人员能上能下、收入能增能减的目标，强化‘干好干坏不一样’的导向，充分激发领导人员的活力和创造力，提升企业市场化、现代化经营水平”。

近年来，中国邮政以激发企业活力、促进企业高质量发展为根本，通过持续加强政策宣贯、稳步有序扩大试点、夯实基础制度建设，体系化规范化标准化推进任期制和契约化管理，全面完成实施工作，为构建现代企业制度、提升企业竞争力、推动邮政企业高质量发展奠定了坚实基础。

思想破冰 制度保障

“2020年是邮政人力资源全面改革的起始年，各单位党委要自觉同党中央深化国有企业改革的要求对标对表。”2020年9月，全国邮政人力资源工作会议召开，打响了深化人事、用工、分配三项制度改革的“发令枪”，任期制和契约化管理改革随即拉开帷幕。

思想是行动的先导，在集团公司工作会、党建会、半年工作座谈会等重要会议上，刘爱力多次阐释党中央的要求、上级的部署、央企的做法以及改革的相关政策，并作出具体安排部署。集团公司领导到试点地市邮政进行现场调研时，也常就此与基层邮政干部面对面座谈；集团公司举办国企改革三年行动方案专题研讨培训班、任期制和契约化管理专题讲座，邀请国资委秘书长彭华岗、国资委研究中心多位专家以及中国一重、中国移动等央企领导莅临授课，就改革背景、政策沿革、关键要点和实施经验进行专题介绍，推动邮政企业各级经理层成员把准改革方向，提升思想认识；利用省级企业副职培训班、地市分公司主要负责人研讨班、处级干部进修班、青年干部培训班等，逢训必讲、逢会必讲；各地邮政企业，有的组织集中学习，有的编写印发了《政策问答》，有的通过视频与相关负责人一一面谈……全系统、各层级通过多种方式，加强政策宣贯培训，宣贯覆盖率达到100%，为改革夯实了思想基础。

“只有更贴近市场，只有坚持更有活力的机制，才能从市场中抢回更多的奶酪，而不是固步自封。”在试点地市邮政调研座谈会上，参加座谈的干部结合本单位、本岗位工作，对推行领导人员任期制和契约化管理谈了自己的理解和认识。“这是推动企业管理转型、实现高质量发展的内在要求，更是迈向市场化、构建现代企业管理制度的必要途径”“决定个人职务升降的不是组织，不是别人，而是自己，任务摆在那里，不努力就会完不成，完不成就会自动退出”……在试点过程中，各级干部的思想观念发生了明显转变，普遍认为改革势在必行，市场竞争意识、岗位意识大大增强，对改革重要意义的认识深刻到位，感到了压力，但更有动力。

伴随着思想上的“破冰”，行动上也逐步“突围”。改革启动后，集团公司按照体系化设计、规范化标准化推进的原则，统一构建基本的框架体系，夯实了改革的管理基础。构建完善的制度体系，把制度建设作为推动改革的基础性工作，先后制定出台任期制和契约化管理、经营业绩考核、竞争上岗和公开招聘管理办法等20项制度办法，形成了“根本制度+配套文件+工作部署+操作实施”的市场化的制度体系。构建完善的考核体系，建立健全经营业绩考核和领导人员综合考评“双考核”机制，并以经营业绩考核为重点，建立以战略为导向的“关键指标+重点任务”经营业绩考核体系，覆盖各单位、各岗位，实现责任到人、任务到人、目标到人、考核到人。构建完善的指标体系，研究制定了覆盖邮政、寄递、金融、电商、职能管理等各业务条线的业绩指标库、重点任务库。各单位根据岗位职责、分工，确定个性化、差异化考核内容，设置底线值、合格值、目标值、挑战值，按照“一人一岗、一岗一表”制定了各岗位的经营业绩责任书。

完善的制度是深化改革的基础，中国邮政通过制度机制建设，保障改革顺利推进。

试点先行 逐步推进

中国邮政围绕推进任期制和契约化管理，一方面做好顶层设计，另一方面注重探索实践，采取“试点先行、逐步推广”的工作思路，在部分企业先行先试、率先实践的基础上，层层推进，逐步在全系统形成全面推进之势。

2021年3月，河北省、广东省邮政分公司的主要负责同志，与首批4个试点市级分公司领导班子成员，分别在聘任协议、经营业绩责任书上郑重签下了自己的名字，中国邮政任期制和契约化管理改革迈出实践第一步。

作为中国邮政任期制和契约化管理改革的两个试点省份，广东、河北两省分公司按照“局部试点、全省试点”两个阶段，在河北省衡水、邢台及广东省阳江、湛江4个市级分公司率先完成试点的基础上，进一步总结经验、理顺流程、健全机制，于2021年上半年完成全省试点，两个试点省分公司314名三级领导人员、1759名四级领导人员全部签订岗位聘任协议和经营业绩责任书，签约率达到100%，在基本制度、工作机制、操作流程等方面积累了宝贵经验。

在试点过程中，集团公司逐步扩大范围，同步指导金融板块创新推进试点工作，探索改革新模式。邮储银行广东省分行、河北省分行、宁波分行的23个市级分行、153个支行以及中邮保险2个分公司的经理层顺利完成试点签约工作，在竞聘上岗、经营业绩考核等方面进行了探索，形成了创新示范经验。紧接着，为进一步发挥试点的示范、突破、带动作用，营造浓厚的改革氛围，稳步有序推进全面实施，2021年8月，集团公司党组决定在已有经验的基础上，将试点推向全系统，深化试点成效。已完成试点的单位着重健全日常运行机制，其他单位则分别选择1—2个试点，共确定了52个地市级分公司、238个县级分公司作为深化试点单位。

在推进改革工作中，集团公司坚持原则性和灵活性相结合、规范性和创新性相结合，集团公司总部层面紧紧抓住市场化改革的关键点，在规范任期管理、考核管理、薪酬激励、岗位退出等关键环节加强顶层设计。同时，紧密结合邮政企业实际，充分发扬基层首创精神，鼓励和引导各单位在整体政策框架下，结合实际探索创新、积极实践，做到既符合改革的初衷和要求，又充分体现特色和亮点，不断深化改革成效。

在选聘方式上，与领导班子建设相结合，运用“五看法”对班子整体功能进行分析研判，结合组织选聘、竞争上岗，逐岗位、针对性确定聘任方式，各单位主动加大了竞聘力度。北京市邮政分公司、海南省邮政分公司和宁波分行等单位通过开展市场化选聘，“赛马选贤”，激发了队伍活力，树立了能上能下的鲜明导向。在业绩贡献上，设置绩效调节系数，根据领导人员承担的工作责任、任务难度、风险以及作用发挥等因素，进行贡献度测评。一些单位设置了岗位绩效调节系数，在绩效薪酬分配中进行应用，进一步树立价值贡献导向。在考核评价上，实行经营业绩考核结果强制分布，拉开考核档次，激励领导人员争先创优，营造后进赶先进、先进更先进的竞争氛围。各单位都明确了强制分布规则，结合考核得分及排名情况，划分考核档次，明确各档次占比和等级系数，与薪酬强挂钩。在任期考核上，有些单位积极探索，研究制定任期考核的专项指标，更符合任期考核的导向。邮储银行等单位将任期考核与企业整体发展五年规划、三年滚动计划相衔接，结合实际制定了任期考核指标，在任期考核中重点关注价值创造、中长期发展、风险控制类内容。在操作实施上，湖南省邮政分公司在推进过程中，召开全省邮政市（州）分公司领导班子成员“契约面谈会”，省分公司主要负责人与全省各市（州）分公司领导班子成员一一面谈，就聘任协议、岗位说明书、经营业绩责任书中的相关内容进行充分交流，体现契约精神。江苏省邮政分公司将任期制和契约化管理机制传导到生产经营关键岗位，将企业战略目标通过经营业绩考核传导到人、分解到人……

通过既紧张又有序的工作，各单位基本在2021年底前完成了试点，熟悉了工作流程、掌握了关键要点、解决了实际问题，也进一步探索了不同模式，为全面实施奠定了坚实的实践基础。由此，任期制和契约化管理在邮政进入全面实施阶段。

由点扩面 走深走实

北京市海淀区北沙滩邮政支行，一直源源不断地向外输送优秀的支行长、理财经理。这里的人才培养成效与支行设立的“奖金池”密不可分。打开北沙滩支行记录“奖金池”的APP，可以看到涉及奖励指标涵盖行为类、业绩类、加分项、考核项等四项，四项指标下又细化出30余个具体指标。在激励机制下，北沙滩支行今年上半年累计收入已超500万元，理财经理岗位业绩提升20%，非理财经理岗位业绩提升40%。

海淀区邮政分公司副总经理燕宇光表示，“奖金池”能够发挥效能，离不开任期制和契约化管理改革的推进。北京市邮政分公司在推进改革中，将绩效薪酬与经营业绩考核得分、经营业绩考核等级、综合考评等级挂钩，明确绩效年薪计算规则，清晰的考核指标、有效的绩效管理传导至基层一线，在带动员工产能和收入提升上发挥的作用十分明显。

刘爱力指出，改革的根本目的，是为了更好的发展。北沙滩支行的发展成效，是推进改革的应有之义和根本目的。今年上半年，集团公司收入、利润分别同比增长8.7％、14.8％。集团公司工作座谈会对上半年发展成果予以肯定——从效益面看，主要经营指标超出预期，整体发展质效稳步提升；从基本面看，业务转型升级持续加速，总体发展趋势长期向好；从改革面看，重点领域改革多点突破，关键环节改革落实落细；从精神面看，干部职工队伍锐意进取，干事创业热情日益高涨；从社会面看，企业品牌形象深入人心，赢得社会各界广泛认可。

目前，从集团公司党组管理的领导人员到各省（区、市）分公司、各控股子公司、集团总部各部门、直属各单位所属各级领导人员已全面签订岗位聘任协议、经营业绩责任书，做到应推尽推、应签尽签，真正压实了经营责任，有效实现了“四个到人”。

成事之要，关键在人。签约只是实施任期制和契约化管理的第一步，要确保改革取得实效，还要不断地深化、完善。刘爱力强调，人是改革的主体，也是改革的核心要素；推行任期制和契约化管理，必须抓住改革的“关键少数”，牢牢把握打造高素质干部队伍这个关键，牢固树立鲜明用人导向，培养造就一支敢担当、有作为、能经得起重大考验的高素质专业化领导人员队伍，为邮政企业长远发展注入动力、活力，提供坚强保证。

国企改革三年行动收官之年，中国邮政以高度的政治担当全面完成推行任期制和契约化管理工作。以终为始、向新出发。站在迈向高质量发展的新起点上，中国邮政将进一步深化、完善市场化机制建设，全面加强干部人才队伍建设，激发出企业发展的澎湃动力，为打造企业三大核心竞争优势、加快打造行业“国家队”、实现二次崛起提供坚强组织保证，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，谱写更加精彩的改革发展新篇章。（记者 张明月）

(责编：曹淼、李源)

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