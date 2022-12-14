新华社北京12月14日电（记者刘羽佳）记者日前从WAPI产业联盟获悉，我国自主研发的物联网安全协议关键技术（TRAIS）被国际标准化组织/国际电工委员会（ISO/IEC）发布成为国际标准。这是我国在物联网关键核心技术领域又一项拥有自主知识产权的国际标准。

据介绍，该标准规范了有源射频识别（RFID）系统的空中接口安全防护方法，能够提供实体鉴别、安全通信等高等级安全服务，可有效防范针对RFID系统的身份伪造、数据窃听与篡改等安全威胁。RFID是一种先进的非接触式自动识别技术，通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，广泛应用于物流仓储、零售、制造业、医疗、交通、电子支付等领域。

此前，我国在RFID、NFC安全技术领域已发布6项国际标准。加上TRAIS技术，7项国际标准共同构成了物联网安全关键技术标准体系，有助于实现全球物联网系统的互联互通和共享共治。

西电捷通公司、无线网络安全技术国家工程研究中心是7项国际标准的主要技术贡献者，并遵循规则就持有的标准必要专利，向全球做出合理和非歧视许可使用的声明。WAPI产业联盟、国家商用密码检测中心、国家无线电监测中心检测中心、国家信息技术安全研究中心等10余家单位参与标准开发工作。

“二十多年来，我们在技术研发和标准制修订方面持续投入，以适应不断演进的全球网络安全需求。”西电捷通公司董事长曹军说。

WAPI产业联盟秘书长张璐璐表示，该标准的应用，将让全球RFID产品和系统更安全、更可信赖，让用户更放心地享受物联网带来的便利。

(责编：白宇、赵欣悦)

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