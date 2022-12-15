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探日卫星“夸父一号”最新太阳观测科学图像发布

2022年12月15日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月14日电  （记者吴月辉）我国综合性太阳探测专用卫星“夸父一号”最新一批科学图像近日在京发布，其中多幅图像质量达到国际领先水平，验证了“夸父一号”3台有效载荷的观测能力和先进性。

　　“夸父一号”是中国科学院空间科学二期先导专项研制的一颗空间科学卫星，于2022年10月9日成功发射。卫星以“一磁两暴”为科学目标，即同时观测太阳磁场和太阳上两类最剧烈的爆发现象——耀斑和日冕物质抛射，研究它们的形成、演化、相互作用和彼此关联，同时为空间天气预报提供支持。

　　截至目前，“夸父一号”3台有效载荷——全日面矢量磁像仪、太阳硬X射线成像仪和莱曼阿尔法太阳望远镜状态正常，卫星平台和各载荷功能性能满足设计要求。在轨2个月期间，“夸父一号”开展了大量对太阳的在轨测试和观测。其中，全日面矢量磁像仪实现了我国首次在空间开展太阳磁场观测，已获得的太阳局部纵向磁图的质量达到国际先进水平。太阳硬X射线成像仪实现了我国首次太阳硬X射线成像，这是目前国际上唯一以近地视角拍摄的太阳硬X射线图像，图像总体质量达到国际一流水平。

　　莱曼阿尔法太阳望远镜的3个子载荷之一太阳日面成像仪，实现了国际首次在卫星平台上获得莱曼阿尔法波段全日面像，其中，日珥的演化图像清晰完整。另一个子载荷太阳白光望远镜，观测到太阳边缘上2个罕见的“白光耀斑”，莱曼阿尔法波段的观测能力得到了验证。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月15日 08 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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