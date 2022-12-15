用好数字科技 升级产业生态

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事长 李建华

近年来，数字经济已逐步成为驱动经济发展的新动能。万事利以数字化改革为牵引，对传统丝绸产业生态进行了变革升级。万事利重视数字化设计，2017年就开展了人工智能丝巾设计的研发。如今用户通过相关平台，就能把自己的画和照片很好融入丝巾设计中，真正做到了个性化。

万事利注重数字化营销，在万事利“西湖一号”数字藏品平台上，上线了数字藏品实物定制功能。消费者不仅能收藏数字藏品，还可以将藏品上的图案快速定制成为实物丝巾，永久保存留念。我们和国内多个知名数藏平台加强合作，直接拉动了万事利实物产品的销量。

万事利坚持数字化生产，建立数字化支撑的柔性快反生产链，已具备一系列关键技术——成功研发出近乎零污水排放、1米面料1条丝巾也能快速印花生产的数字化绿色环保印染一体机。凭借“无污染、空间小、生产速度快”优势，万事利实现当天生产、当日交付，破解服装行业库存积压痛点，还推出了“先销售、再生产”经营新模式。作为首家在A股上市的丝绸文创企业，万事利立足于打造走向世界的民族品牌，用时尚创意、数字科技，让古老丝绸走近老百姓。

聚焦跨境电商 赋能产业链条

重庆大龙网科技集团有限公司董事长 冯剑峰

习近平总书记强调，“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。品牌是企业的关键竞争力，是企业发展的重要推动力。大龙网从事跨境电商业务十几年，2015年，大龙网开始启动帮助国内出口企业打造品牌的探索——借助大龙网深耕海外打造的全球本土化网络，针对出口企业需求，提供定制化的品牌工具包。

经过不断尝试和努力，大龙网帮助中小出口企业的品牌工具包不断升级，提出了四大赋能体系——品牌赋能、金融赋能、渠道赋能、运营赋能，旨在从产业链角度提升外贸出口企业竞争力。大龙网构建起从大数据选品到标准、品控评级，从评级到品牌，从品牌到金融，从金融到渠道的全产业链赋能服务。

今年上半年，大龙网夯实了数字贸易产业服务新业态，即以跨境电商为主业，通过投资拓展、行业拓展、海外拓展，让更多优质的中国制造出口企业深度参与全球产业链。此外，大龙网还组织了多场数字网贸活动，整合海外渠道资源。通过不断探索、不断完善，在确保质量的前提下，大龙网为企业品牌建设夯实了基础、提供了渠道。

搭建产业平台 优化发展环境

河南省虞城县委书记 白 超

虞城县深入学习贯彻党的二十大精神，真抓实干惠民生，较好完成了各项目标任务。虞城县获评中国木兰之乡、中国钢卷尺城、全国粮食生产先进县、全国食品工业强县、全国制种大县、国家园林县城、省级卫生城等荣誉称号，全县经济总量连续三年居商丘市第一位。虞城县坚持推进重大项目建设，始终把项目作为经济工作的主抓手，让产业倍增计划落地落实。围绕装备制造业、食品加工业、医药制造业，虞城县强化产业链上下游延伸、左右链配套，壮大优势主导产业，打造“产业虞城”。

虞城县努力搭建产业平台，用好政策资金，打造融资平台、孵化平台，充分发挥政府专项债券作用，带动民间投资，加快补短板、调结构、惠民生重大项目建设；深化“政府+公司”模式，撬动社会资本和金融资本招引企业。为了吸引在外创业的本土人才返乡共谋发展，虞城县实施人才回归计划，建立人才实训基地，在资金、税收等方面给予倾斜，让各类人才创业有机会、干事有舞台。

此外，虞城县大力优化发展环境，持续招大引强、提供贴心服务，千方百计为企业排忧解难，助力企业加快发展。

整合产业资源 加快转型升级

慕思健康睡眠股份有限公司董事、副总裁 盛 艳

品牌要立得更稳，需要不断与时俱进。慕思以创新为动能锻造民族强企，做行业转型升级、创新发展的引领者。2015年以来，慕思积极把握传统制造业转型升级契机，加快数字化转型，在广东东莞建设健康睡眠产业基地，建成了数字化工厂，完成了从传统的劳动密集型到技术密集型企业的转变。

品牌要走得更远，需要研发核心技术。通过对市场的精准洞察，慕思组建了“慕思深圳智能研究院”，掌握健康睡眠研究、智慧睡眠实践等具有自主产权的核心技术，以科技自信支撑品牌自信。品牌要保障良好体验，就要有硬核标准。慕思拥有获得中国合格评定国家认可委员会认可的慕思测试技术服务中心，并作为全国家具标准化技术委员会委员，在家具行业标准化实践中做出了较大贡献。

品牌若要传得更久，需要履行好社会责任。从东莞厚街镇的一个小小床垫加工厂，成长为软体家具领域的头部民族品牌，到今年正式在深交所主板挂牌上市，这是时代赋予的机会，也是消费者的认可与支持。慕思的立足之本是为消费者提供舒适的睡眠体验。在做好睡眠产品的同时，慕思积极传播健康睡眠文化，助力健康中国建设。

立足区位优势 抢抓发展机遇

河北省滦平县委副书记、县长 马学敏

滦平位于河北省东北部，是一座文化之城。辖区内国家5A级旅游景区——世界文化遗产金山岭长城，是长城国家文化公园文旅融合示范段。滦平被国家语委确定为全国唯一的“普通话体验区”，是首批“国家语言文字推广基地”。以金山岭长城景区为龙头，滦平大力推进金山岭国际滑雪旅游度假区、阿那亚等文旅融合项目建设，打造以点连线、点线成面的文旅产业新格局。

滦平是一座魅力之城，是首都水源涵养功能区和京津冀生态环境支撑区的重要组成部分，年平均向京津地区供水9.7亿立方米，被评为全国河湖长制工作激励县。全县PM2.5平均浓度28微克/立方米，全年二级及以上优良天数323天，森林覆盖率达到62.38%，是全国生态文明建设示范区。

滦平是一座活力之城，正立足区位优势、生态优势、文化优势，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，加快建设宜居宜业、宜游宜养的“京北大花园”。滦平正全力打造“生态有机、全国驰名”的食品医药生产基地、“风光水储、功能互补”的京北绿能储能枢纽基地、“多元融合、令人向往”的京郊文旅康养示范区。未来，滦平将继续抢抓发展机遇，加快建设生态强县、美丽滦平。

科技创新赋能 助力乡村振兴

好想你健康食品股份有限公司副总裁 石 训

好想你健康食品股份有限公司持续深耕细分领域，深度把握消费者需求，通过科技创新，让产品从形态到功能都实现了升级更新。围绕全面升级消费者体验和解决农产品枝头锁鲜的两大难题，去年“好想你”投资4.4亿元建立全球智能化FD冻干技术车间。

今年，“好想你”深入推进“1+N”品牌策略——“好想你”主品牌与“简单巧厨”“小冻粮”等子品牌，布局植物蛋白赛道，推出冻干豆制品。经过30年的发展创新，企业从单一的红枣销售公司发展为集研发、种植、生产和销售于一体的综合性产业集团。

“好想你”大力帮助红枣之乡——河南新郑发展产业，助力当地农民在家门口就业稳增收，同时动员新郑群众开展技术援疆。在新疆维吾尔自治区，企业投资5亿元建立“三厂一基地”产业聚集群，带动当地枣农创收，产业帮扶总额达60亿元，惠及100万枣农。

从1992年创业到2011年上市，“好想你”用了近20年时间成长为中国红枣行业上市第一股。当下，已有30年发展历史的“好想你”将坚定推动品牌高质量发展，以实际行动助力乡村振兴。

坚持自主研发 打造国货品牌

广州梵之容化妆品有限公司创始人、首席执行官 王安宁

随着经济发展与人民生活水平的提高，国货品牌也迎来了更多发展机遇。广州梵之容化妆品有限公司旗下护肤品牌谷雨开展深入研究，探索国内护肤行业空白领域，提供更适合中国人肤质的护肤产品，成为国内相关领域的开拓者。

在科技创新方面，广州梵之容公司坚持自主研发，建立起从原料、配方到检测、生产的研发全产业链，并与国内顶尖研发机构达成原料和配方上的合作，自主投资的大型现代绿色工厂于今年正式投产使用。在文化驱动方面，广州梵之容公司将传统文化之美与现代审美融合，创新出“诗意美学”的品牌视觉风格，以传统文化的魅力吸引年轻人。

广州梵之容公司积极构建“产业兴村”助农新模式，为乡村振兴注入力量。在塔克拉玛干沙漠边缘，企业建立光果甘草联合种植基地。种植基地采用现代科学培植和管理，不仅有效促进当地沙漠环境治理，还提高当地农户收入，带动群众就业。

成立6年来，谷雨品牌每年都保持快速且稳定的增长，2021年全渠道销售额在化妆品行业名列前茅，全网粉丝超千万。未来，谷雨品牌将继续为消费者提供优质的护肤产品，力争成为有全球影响力的中国品牌。

实施多元驱动 强化品牌培育

利亚德集团首席营销官 刘耀东

20多年来，利亚德集团不断做大做强自身产业，将打造企业品牌作为重要的战略举措，走出一条“四轮驱动”品牌高质量发展之路。

利亚德集团重视技术驱动，用三次技术创新推动全球LED显示产业快速发展，助力解决“卡脖子”技术难题，实现LED显示技术国产主导和自主可控，向高端跨越、向智能升级、向绿色转型。为了实现管理驱动，利亚德集团坚持数字化转型与高端制造升级并行，打通数据链条，打通产、销和顾客管理等各板块。目前，利亚德集团全球十大“高端制造”生产体系布局基本完成，年产能超过100亿元。利亚德集团不满足于一时的销量增长，而是借势增强拓展全球市场的发展耐力，通过全球产能布局、海外销售网络布局，持续发力自主品牌建设。

利亚德集团凭借过硬的技术能力，先后为北京奥运会、北京冬奥会等提供视效产品及服务保障。利亚德集团开启全球化战略，通过并购完成集智能显示、文旅夜游、VR虚拟现实产业三大板块于一体的全球化、全生态布局，并打造出“联合产品解决方案、联合洞察、联合销售”的生态闭环。此外，利亚德集团高度重视文化驱动，致力于提升视觉享受。从产业布局到业务发展，利亚德集团始终以社会责任为先，强化品牌培育，以科技力量践行社会责任。

《 人民日报 》（ 2022年12月15日 11 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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