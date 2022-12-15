原标题：阿里巴巴多业务推出商家帮扶举措 全力以赴助力拼经济

连日来，针对线上线下中小商家、产业带工厂、外贸企业对生意恢复的迫切需求，阿里巴巴旗下淘宝天猫、阿里巴巴国际站、速卖通等多个业务率先推出多项举措，帮助商家更好把握发展机遇，释放增长潜力，增强经营信心。

对此，阿里巴巴表示，希望在市场主体千方百计拼经济的关键时刻出一份力，帮助线上线下的中小企业全力以赴向春天出发，并将关注中小商家的动态需求，不断推出实在、有用的新举措，持续践行“让天下没有难做的生意”的使命。

帮中小商家保资金、畅物流、稳增长

12月14日，淘宝天猫推出一系列举措，着力帮助解决商家面临的资金、原材料采购、物流保障等问题。

针对一部分中小商家面临的经营资金紧缺问题，淘宝天猫联合网商银行，从2022年12月至2023年2月，对符合条件的商家给予百亿规模的信用贷临时额度支持。对需要采购生产物资的中小微企业，淘宝采销宝提供38天免息赊账，单笔最高额度300万元。为了加快商家资金周转，符合条件的淘宝天猫商家从2022年12月12日起可享手续费5折优惠，天猫商家极速回款延长至2023年1月31日，淘宝商家极速回款延长至2023年2月28日。商家发货后，符合条件的订单即可0账期回款，平均缩短回款周期7.5天。

为了保障原材料采购，让中小企业能够快速投入生产制造，淘宝还推出企业采购平台，稳定供应中小企业生产所需的平价生产物资。在淘宝APP搜索“企业采购”或“企业保产保供”，可实现工业原材料现货直发、面辅料48小时发货、当季品牌农资直供。企业采购平台“保产保供”专区增设了“我有急单救援需求”服务入口，淘宝天猫对有需求的中小微企业，第一时间匹配替代供给。

菜鸟进一步升级物流保障举措，为商家提供智能分仓服务，商家最快3天可入仓；在全国50城增设专属临时分仓场地，为商家发货提供兜底保障。

搭建“出海绿色通道”, 帮外贸商家拓市场“抢”订单

12月12日，阿里巴巴国际站启动“Digital Hybrid Trade Show”专项行动，将推出至少100场“数字化混展”，覆盖包括美国、德国、印度、巴西等十余个重要目标市场，帮助国内的外贸企业低成本触达海外专业买家，高效拓展海外市场。

本土跨境电商平台速卖通也于12月14日宣布，在此前一系列出海举措基础上，继续加码三项措施帮中小企业抢单，包括：举办商机对接会、春节期间照常发货、在重点海外市场加大投入等。

据了解，接下来的一个月，速卖通将在全国20个城市举办36场海外商机对接会，帮商家洞察行业趋势，了解最新商机，覆盖深圳数码、广州服饰、杭派女装等多个产业带。速卖通还在海外市场加大投入，在韩国市场持续开展“百亿补贴”活动，明年还将在重点市场举办多场大型线下活动，帮外贸商家收获更多订单。

菜鸟国际于12月12日推出“国货出海”保障措施，为中国外贸商家出海保障物流畅通，把“抢”到的订单运出去。

菜鸟每月可提供海运8000-10000TEU（标准集装箱）的运力，覆盖北美、南美、欧洲、非洲、中东等地区，商家提前一周申请，菜鸟即可提供保舱保柜、甩柜赔付服务。此外，菜鸟还开放每月240架次包机，将出口商家物流保障纳入第一优先级。菜鸟旗下公司文鳐覆盖全国前八大重点港口，提供15662条线路的“拖报一体”服务。

扎根实体经济，以数字技术助力产业带成长，促进线下商业恢复

针对产业带商家，阿里巴巴多个业务也陆续推出一系列举措，让数字技术更好服务实体经济高质量发展。

12月14日，淘宝直播宣布将投入百亿流量，重点扶持产业带直播小店和中小主播。此前，淘宝直播已推出新一轮产业带扶持计划，将在全国重点产业带培育10万个直播账号、20万新主播、1000个百万直播间。淘特已针对产业带新商家推出“减！降！送！”三重举措，帮助产业带商家把握成长机会。

为了帮助解决部分地区的农产品销售难题，淘宝村播计划还启动“助农专项”，已覆盖千余款欠发达地区的优质农产品；并将建成“云端农贸中心”，帮更多优质农产品通过数字化方式拓展销路。

针对线下的餐饮商家，饿了么也全力帮助他们恢复经营。一方面，饿了么为新商家开通“绿色通道”，最快1小时内上线外卖业务。另一方面，对此前因疫情暂停营业的商家，饿了么还提供“歇业保护”，保障无缝衔接恢复生意。

12月12日，飞猪启动“你好，明天”计划，推出17项措施支持旅游业振兴，延续并扩大一系列费用减免措施，帮商家改善经营状况。针对旅行社商家，飞猪升级平台能力，帮助商家改善服务体验，提升获客、订单流转和履约效率。针对中小酒店，飞猪提供免费流量扶持，并在供应链管理等方面提供运营指导。针对中小民宿，飞猪将重点支持至少500家优质民宿开展全域营销，加快其生意复苏。

(责编：曹淼、李源)

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