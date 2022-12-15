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弥蒙高铁明日开通运营 昆明南站至红河站最快69分可达

2022年12月15日12:39 | 来源：人民网
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人民网北京12月15日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，弥勒至蒙自高速铁路（以下简称弥蒙高铁）将于12月16日开通运营。

弥蒙高铁位于云南省红河哈尼族彝族自治州境内，线路北起南宁至昆明高铁弥勒站，经红河哈尼族彝族自治州弥勒市、开远市、蒙自市，南抵蒙自市红河站，全长106公里，设计时速250公里，全线共设弥勒、竹园、朋普、开远南、红河5座车站，其中弥勒站为既有车站，其他为新建车站。

首趟联调联试动车组列车驶过弥蒙高铁三角海特大桥。国铁集团供图

弥蒙高铁沿线地质复杂、桥隧众多。自2018年6月开工建设以来，国铁集团组织各参建单位科学施工、攻坚克难，确保了工程如期建成。

弥蒙高铁开通运营初期，铁路部门将安排开行动车组列车，昆明南站至红河站最快69分可达，云南省红河哈尼族彝族自治州境内弥勒、开远、蒙自三地可实现半小时通达。铁路部门将根据客流变化情况动态调整列车开行方案。

弥蒙高铁联调联试动车正驶过玉河铁路上跨。国铁集团供图

项目开通运营前，铁路部门严格按照各项规定和标准，对弥蒙高铁各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该项目完全满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

弥蒙高铁北连南宁至昆明高铁，南接昆明至河口铁路，是我国西南地区出境至东盟国家铁路大通道的重要组成部分。它的开通运营，将进一步完善滇东南路网结构，极大便利沿线各族人民群众出行，助力旅游等产业发展，对支持民族地区加快发展、全面推进乡村振兴、促进高水平对外开放，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)
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