人民网记者 杜燕飞

“住院时不用交押金，可以直接办理，出院后不用再回医院一趟，用手机就能结算，还可以根据需要进行分期付款，我觉得这个服务特别好特别方便。”在大连，体验了交通银行“惠民就医”服务的闫先生对这一举措连连称赞。

交行工作人员在医院指导开展“惠民就医”业务。受访者供图

近年来，随着数字化技术的快速发展，越来越多的银行开始重视数字化技术在业务革新和客户体验方面所带来的改变，满足人民群众多样化需求。

闫先生所说的“惠民就医”就是交通银行借助医保信息化改革契机，创新性引入信用机制打造的数字信用支付产品，依据各地不同情况制定差异化服务方案，全方位对接医保参保人群的医疗付费需求，打造具有惠民情怀的便捷就医付费服务。

截至目前，“惠民就医”已在全国近40个城市实现了与医保、政务、医疗、医院等不同平台的对接与合作，提升了医疗服务普惠化和便捷化水平，改善了人民就医体验。

以“先诊疗后付费、住院免押金”服务为例，患者凭个人征信记录，在医保线上服务平台上签约，获得一定的就医额度，待诊疗结束后，额度内的个人自付医疗费用由银行先行垫付，患者可以线上还款或分期还款，无需去窗口缴费，缓解了困难群众就医负担，解决了长期以来困扰群众的“看病时间短，缴费时间长”就医难题。

而“信用就医，无感支付”的“无接触”支付环节，免除了患者就诊期间窗口排队支付环节，让更安全、更快速、免排队的“先诊疗，后付费”支付体验进一步惠及民众。

“以前来医院看病拿药，经常要排队，没一个小时出不来。现在医生开好药，交行自动垫费，我不用去排队缴费，半个小时就拿着药回家了。”南京市的张女士对交通银行推出的“惠民就医 无感支付”服务感到满意。

南京市中医院的多位医生表示，以往患者经常询问如何在手机上操作支付，或者去导医台咨询，无形中拉长了就诊时间。现在医生开完处方只要在电脑上点一下确认，几秒钟费用就付完了，患者也不用跑来跑去，节省了双方的时间，提高了工作效率。

更为重要的是，“惠民就医”特色亲属共享的“亲情付”功能，支持家庭成员共享额度，照顾就医不便、信息化程度低的老人和儿童，助力老年人群轻松跨越数字鸿沟。

“人老了，身体经常会出现各类问题，本来以为刚刚来到大连，就医会很麻烦，没想到女儿申请的交行‘惠民就医’住院信用额度，我也可以一起使用。”刚刚来到城市和子女一起居住的姜大爷说。

值得一提的是，自“惠民就医”产品上线以来，交通银行不断拓展服务深度与广度，让更便捷的支付体验进一步惠及更多跨省来上海治病的外地百姓。

今年3月，国务院办公厅电子政务办公室下发《2022年长三角地区依托全国一体化政务服务平台推进政府服务“一网通办”和公共数据共享应用工作要点》，提出依托银行打造长三角信用就医服务，交通银行作为唯一合作银行。

交行“惠民就医”长三角跨省通办功能上线运行。受访者供图

今年7月8日，交通银行“惠民就医”长三角跨省通办功能在首批试点公立医疗机构正式上线试运行，旨在解决异地就医使用“惠民就医”服务的问题。

“没想到来上海看病，也能和本地参保人一样享受交行‘惠民就医’先看病后付费的同城待遇，这就是我们身边的长三角一体化。”来自浙江杭州的张先生在上海市第六人民医院看完病后说。

作为2022年长三角“一网通办”试点中的一项重点事项，“异地参保备案 在沪就医”依托交通银行打造长三角信用就医服务，通过查询异地就医备案等医保信息，授予区域居民跨省就医一定信用额度，成为医疗领域数字化赋能便民服务的又一创新。

业内人士认为，“惠民就医”通过重塑医疗付费流程，整合业务环节，缩减患者付费环节，实现医疗付费零排队；通过线上、线下付费环节的融合，减少患者排队等候时间；通过避免患者多次付费，有效解决排队难题，全面提升就医体验，使医疗服务流程更加集约高效。

同时，“惠民就医”方案可通过医保电子凭证和便民APP等渠道触达市民，助力医保电子凭证推广应用，有利于推动城市数字化转型升级，构建社会信用服务体系、助力智慧城市建设，是“以人为本”“城市让生活更美好”理念的体现。

“下一步，我们将持续推动医疗机构改善‘惠民就医’业务受理环境，实现线上和线下受理渠道的逐步打通、受理科室的逐步扩展和服务流程的逐步统一，为群众提供‘惠民就医’、不排队、少往返、‘一网通办’的畅通体验，提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平，让金融科技进一步赋能人民美好生活。”交通银行有关负责人表示。

(责编：王震、吕骞)

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