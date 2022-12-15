人民网北京12月15日电 （记者王连香）据交通运输部消息，为贯彻落实国务院联防联控机制综合组《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》以及首都严格进京管理联防联控协调机制办公室《关于优化疫情防控措施的通知》要求，交通运输部将进一步落实进京客运疫情防控优化措施，具体通知如下：

一是有序恢复进京道路客运服务，北京市及相关省份交通运输主管部门要落实“非高风险区不得限制人员流动”的要求，积极有序渐进恢复进出京道路客运班车和省际旅游包车服务。

二是取消核酸检测阴性证明查验及“落地检”要求，各地交通运输主管部门要督促指导客运站及客运经营者对通过道路客运班线和包车、跨城公交、出租车（含网约车）进京的乘客合理安排出行，北京市交通委要积极配合北京市疫情防控领导小组取消“落地检”，不再查验核酸检测阴性证明和健康码。

三是落实落细疫情防控措施，各地交通运输主管部门要督促客运站及客运经营者强化从业人员防护，严格落实客运站一线从业人员及客运车辆司乘人员定期核酸检测和每日健康监测要求。加强进京道路客运防疫管理，提醒旅客在进站、乘车、途中等全程做好佩戴好口罩，做好个人防护。

铁路、民航领域进京客运疫情防控优化措施，由国家铁路局、中国民用航空局分别部署安排。

(责编：王连香、吕骞)

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